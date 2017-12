Falsche Gewürze tun ebenso weh wie falsche Töne, heißt es. Kein Wunder also, dass Verbraucher in ganz Europa den Trend zu immer ausgefalleneren Gewürz-Kreationen zu schätzen wissen. Um dieses Thema immer wieder abverkaufsstark für seine Handelspartner gestalten zu können, setzt der schwedische Gewürzspezialist Kryddhuset auf Etikettiertechnologie von Herma. Seine Verpackungslinie hat er jetzt mit dem schwedisch-dänischen Herma Vertriebspartner PPS um eine neue Etikettiermaschine vom Typ 362E erweitert, die sowohl für Zweiseiten-Etikettierung als auch für Rundum-Etikettierung einsetzbar ist. "Eine unserer wichtigsten Kernkompetenzen ist es, neue Produktideen rund um das Thema Gewürze zu entwickeln", sagt Paolo Labardi, Geschäftsführer und Inhaber von Kryddhuset, das in der Nähe von Göteborg beheimatet ist. Und dabei geht Kryddhuset äußerst kreativ vor, zum Beispiel mit einem Wasabi-Mix, einem Cajun-Mix und einem speziellen thailändischen Mix mit den Geschmacksrichtungen Kokosnuss, Lemon und Sour Cream. "Bei solchen Kreationen spielt immer auch die optisch ausgefallene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...