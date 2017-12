Hamburg (ots) -



Schuldnertypen: In Russland viele "Gelegenheitsschuldner", in den USA viele "Schuldenjunkies" // "Schuldenvermeider" in allen untersuchten Ländern auf Platz eins // Trend: Immer mehr "Sorglose" unter den US-Amerikanern



55 Prozent der Russen sind "Schuldenvermeider" und liegen damit noch vor den Deutschen (45 Prozent) und US-Amerikanern (37 Prozent). Die "EOS Schulden-Studie" 2017 zeigt, wie unterschiedlich Menschen im internationalen Vergleich mit Schulden umgehen. Im Auftrag des Finanzdienstleisters EOS führte das Meinungsforschungsinstitut forsa eine repräsentative Online-Befragung in Deutschland, den USA und Russland durch. Die Studie identifiziert fünf verschiedene Schuldnertypen: Den "Sorglosen", den "Schuldenjunkie", den "Gelegenheitsschuldner", den "Immobilienschuldner" und den "Schuldenvermeider".



Die Zahlen: Schuldnertypen im Ländervergleich



"Schuldenvermeider" sind zwar in allen drei Ländern in der relativen Mehrheit - klare Unterschiede lassen sich aber auf den zweiten Plätzen erkennen:



Typisch für Deutschland ist der "Immobilienschuldner", der grundsätzlich keine Schulden machen möchte, aber Kredite für den Erwerb von Wohneigentum häufig nicht als richtige Schulden ansieht. Er liegt hierzulande mit 36 Prozent auf Platz zwei - bemerkenswert im Vergleich zu den anderen Ländern, zumal der Anteil in Deutschland seit 2015 sogar noch um zehn Prozentpunkte angestiegen ist. "Die stabilen wirtschaftlichen Umstände und das günstige Zinsniveau erlauben vielen Deutschen die Verwirklichung ihres Traums vom Wohneigentum. Im Unterschied etwa zu den US-Amerikanern sind wir hierzulande jedoch zurückhaltender und wollen ungern weitere Kredite aufnehmen", erläutert Klaus Engberding, Vorsitzender der Geschäftsführung der EOS Gruppe.



Tatsächlich liegen die "Sorglosen", die auch mehrere Kredite zugleich bedienen, in den USA mit 29 Prozent auf Platz zwei, nur knapp hinter der Spitzenposition - aber bei einem Plus von neun Prozentpunkten seit 2015. Professor Manfred Güllner, Gründer und Geschäftsführer von forsa, erklärt die Hintergründe: "Amerikaner haben ein starkes Vertrauen in den Kredit. Gleichzeitig gibt es in den USA angesichts geringer staatlicher Absicherung im Gesundheitswesen und einem teilweise kostenpflichtigen Bildungssystem auch eine hohe Notwendigkeit, Schulden aufzunehmen."



In Russland dagegen sind die "Gelegenheitsschuldner" mit 27 Prozent der zweithäufigste Schuldnertyp. Jeder vierte Russe empfindet Schulden demnach als emotional belastend, ist aber dennoch bereit, in Notsituationen Ratenkredite aufzunehmen. Der Immobilienkredit spielt in Russland traditionell mangels Wohneigentum nur eine untergeordnete Rolle. "Die wirtschaftliche Situation ist in der 'Ära Putin' für die Menschen im Alltag relativ stabil - wenn auch für viele auf niedrigem Niveau. Unsere Zahlen zeigen in den letzten zwei Jahren daher auch wenig Veränderung", so Professor Güllner. Klaus Engberding ordnet die Bedeutung der Ergebnisse für EOS ein: "Die Studie macht gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede transparent - für uns als internationaler Finanzdienstleister eine ideale Basis, um Schuldner weltweit noch besser zu verstehen und Lösungen im Interesse aller Beteiligten zu finden."



Schuldnertypologie in Deutschland, USA und Russland im tabellarischen Überblick, "EOS Schulden-Studie" 2017



Schuldnertyp Deutschland USA Russland Schuldenvermeider 45 % 37 % 55 % Immobilienschuldner 36 % 8 % 2 % Gelegenheitsschuldner 7 % 11 % 27 % Schuldenjunkies 7 % 15 % 3 % Sorglose 5 % 29 % 13 %



Über die "EOS Schulden-Studie" 2017



Im Auftrag der EOS Gruppe befragte das unabhängige Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa vom 17. August bis zum 4. September 2017 Erwachsene in drei Ländern. In Online-Interviews mit 2.017 Personen in Deutschland und jeweils 1.005 Personen in den USA und Russland wurden die persönliche Einstellung zu Schulden, der Umgang mit Schulden sowie die aktuelle eigene Finanzierungssituation abgefragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für Internetnutzer im Alter von 18 bis 69 Jahren des jeweiligen Landes. In der Studie wird von Personen mit Schulden gesprochen, wenn sie derzeit einen oder mehrere Ratenkredite, Leasingverträge oder eine Immobilienfinanzierung zurückzahlen. Weitere Ergebnisse der Studie gibt es im Internet unter www.eos-solutions.com/eos-schulden-studie-2017/



Die EOS Gruppe



Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder: Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mit rund 7.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern der Welt mit mehr als 55 Tochterunternehmen finanzielle Sicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereich an. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, die Öffentliche Hand, der Immobiliensektor, Distanzhandel sowie E-Commerce. Weitere Informationen: www.eos-solutions.com.



