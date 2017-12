Berlin (ots) - Besucher der Mercedes-Benz Arena in Berlin können ab sofort bei allen Veranstaltungen das neue leistungsstarke Free Wi-Fi powered by PYUR nutzen. Dank der verbesserten Wi-Fi-Infrastruktur haben jetzt bis zu 20.000 Nutzerinnen und Nutzer in der Mercedes-Benz Arena gleichzeitig Zugang zu einer 1.000 Mbit/s Internetanbindung. Für eine lückenlose Wi-Fi-Abdeckung in und um die Arena sorgen dabei 280 Access Points.



Michael Hapka, Geschäftsführer der Mercedes-Benz Arena: "Konnektivität ist heutzutage ein wichtiger Teil des Eventerlebnisses. Dank des Upgrades unseres Wi-Fi können jetzt alle Fans bei Veranstaltungen gleichzeitig über ihre mobilen Endgeräte digital interagieren und ihre Erlebnisse teilen."



Um das kostenlose Wi-Fi nutzen zu können, müssen Besucher lediglich die SSID "Free Wi-Fi MB Arena" auswählen und sich mit ihrer E-Mail-Adresse registrieren. Kunden von PYUR, dem offiziellen Telekommunikationspartner der Mercedes-Benz Arena und Presenter des kostenlosen Wi-Fi, werden über eine gesonderte SSID automatisch eingeloggt, wenn sie ihre Kundennummer hinterlegt haben.



Die Verbesserung der Wi-Fi-Infrastruktur in der Mercedes-Benz Arena ist Teil eines europäischen IT-Projekts der Anschutz Entertainment Group (AEG), bei der u. a. auch die Arenen The O2 in London und die Barclaycard Arena in Hamburg mit der Cisco Connected Stadium Wi-Fi Solution Technologie ausgestattet wurden. Allein für die Installation in der Mercedes-Benz Arena Berlin investierte die Betreibergesellschaft AEG Operations GmbH einen siebenstelligen Betrag.



Das neue Wi-Fi powered by PYUR wurde erstmals am vergangenen Wochenende bei den Spielen von ALBA BERLIN und der Eisbären sowie beim Konzert 2CELLOS freigeschaltet und erfolgreich getestet.



