Die griechische Wirtschaft hatte sich zuletzt stark erholt. Nun hat das Wirtschaftswachstum des Landes an Schwung verloren. In den letzten Jahren war Griechenland immer wieder auf milliardenschweren Hilfen angewiesen.

Die Erholung der griechischen Wirtschaft hat in den Sommermonaten merklich an Schwung verloren. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs von Juli bis September nur noch um 0,3 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistikamt am Montag in Athen mitteilte. ...

