Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--EU-Änderungen am Standardmodell zur Berechnung der Risikoaktiva (RWA) von Banken könnten nach Einschätzung der Deutschen Bank die Auswirkungen der vom Baseler Ausschuss geplanten Output Floors für den Einsatz interner Modelle mildern. Derzeit ist geplant, dass die mit internen Modellen berechneten RWA künftig mindestens 72,5 Prozent der mit dem Standardansatz ermittelten RWA ausmachen müssen. Liegen allerdings die Standardanforderungen niedriger als bisher, könnte das den Einfluss des höheren Output Floors zumindest teilweise kompensieren.

Risikogewicht von Hypothekenkrediten könnte gesenkt werden

Die Deutsche Bank weist auf Pressemeldungen hin, denen zufolge beispielsweise das Risikogewicht von Hypothekenkrediten im Rahmen der Reform der EU-Eigenkapitalrichtlinie CRR auf 20 (derzeit: 35) Prozent gesenkt werden könnte. "Derzeit laufen die Diskussionen im Parlament und im EU-Rat noch, und eine Entscheidung dürfte erst 2019 fallen, aber die Richtung ist scheint klar", schreiben die Analysten in einem Kommentar. Zudem könnte der Baseler Ausschuss seine Anforderungen für die Hinterlegung operativer Risiken zurückschrauben.

Banken müssen für Geschäftsrisiken, darunter Kredite, Eigenkapital hinterlegen. Wie viel Eigenkapital, das hängt von der Höhe des Ausfallrisikos ab. Dieses Ausfallrisiko können die Institute entweder im Rahmen eines so genannten Standardansatzes bestimmen oder mit Hilfe interner Modelle.

Europäische Banken halten weniger Eigenkapital als US-Institute vor

Vor allem große europäische Institute bevorzugen interne Modelle - mit dem Ergebnis, dass ihre Risikoaktiva nur einen Bruchteil der Gesamtaktiva ausmachen. Im Ergebnis erfüllen sie zwar in der Regel längst die erst ab 2019 geltenden höheren Eigenkapitalquoten der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3, doch gemessen an den Gesamtaktiva (Leverage Ratio) halten sie viel weniger Eigenkapital vor als etwa die US-Konkurrenz.

Den Aufsehern des Baseler Ausschusses ist das schön länger ein Dorn im Auge. Im Rahmen der Vollendung der Eigenkapitalrichtlinie Basel 3 werden sie die Nutzung interner Modelle bei einigen Risiken daher gänzlich verbieten bzw. die Möglichkeit zum Kleinrechnen von Kreditrisiken und damit Eigenkapitalanforderungen begrenzen (Output Floor).

Basel 3 könnte Risikoaktiva um 21 Prozent steigen lassen

Die Deutsche Bank geht davon aus, dass ein Output Floor von 72,5 Prozent zu einem Anwachsen der RWA im Euroraum um 21 Prozent führen und die harte CET-Eigenkapitalquote um 40 Basispunkte reduzieren würde. Besonders stark wären nach ihrer Aussage skandinavische Banken und Institute aus den Benelux-Ländern betroffen. Allerdings sei die Eigenkapitalausstattung dieser Banken teilweise sehr hoch.

Die Chefs der wichtigsten Notenbanken und Finanzaufsichtsbehörden (GHOS) werden am 7. Dezember in Frankfurt über die Basel-3-Reformen informieren. Das geht aus einer Einladung der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor, deren Präsident Mario Draghi zugleich GHOS-Chef ist. Demnach stellt sich Draghi in einer um 17.00 Uhr beginnenden Pressekonferenz gemeinsam mit dem Chef des Baseler Ausschusses, Stefan Ingves, den Fragen von Journalisten.

