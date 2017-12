Frankfurt (ots) - Eva Kühne-Hörmann, Hessische Ministerin der Justiz, übernimmt die Schirmherrschaft für die 3. Gefängnismedizin-Tage in Frankfurt. Zu dem Kongress sind Mediziner, forensische Psychiater sowie Krankenpflegerinnen und -pfleger aus allen Bundesländern eingeladen. Relevante Themen der Gefängnismedizin werden in Workshops und Plenarvorträgen diskutiert. Schwerpunkte sind Gefängnispsychiatrie, Infektiologie und Suchtmedizin.



Strafvollzug ist Ländersache. Gefängnisärztinnen und -ärzte sind in diesem System meist Einzelkämpfer und versorgen alleine eine Anstalt. Umso wichtiger ist der fachliche und kollegiale Austausch und die Netzwerkbildung. Im Rahmen der Tagung werden u. a. Fragen der psychiatrischen Versorgung im Maßregelvollzug, im Justizvollzug sowie in der anstaltsärztlichen Versorgung diskutiert. Wo gibt es Defizite, was läuft gut und was könnte man gar als Best Practice bezeichnen? Die Teilnehmer sind eingeladen zu diskutieren, Ergebnisse zu formulieren und in ihr Bundesland mitzunehmen.



Gefängnisärztinnen und -ärzte sowie Pflegerinnen und Pfleger erfüllen neben ihren medizinischen Aufgaben auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Viele Inhaftierte erfahren erstmals während ihrer Haftzeit eine angemessene medizinische Betreuung und können geheilt und mit einem neuen Bewusstsein für Gesundheit in die Freiheit entlassen werden. Davon profitiert auch die Gesellschaft, die Gefängnismedizin-Tage leisten dazu einen wertvollen Beitrag.



Geleitet wird die Tagung von Dr. Karlheinz Keppler und Prof. Dr. Heino Stöver, beide Herausgeber des Standardwerkes "Gefängnismedizin" (Thieme Verlag). Prof. Dr. Heino Stöver forscht im Rahmen seiner Studien zu Public Health seit Jahren zum Thema Justizvollzug, Sucht, Drogen und Infektionskrankheiten. Dr. Karlheinz Keppler blickt auf über 25 Jahre im Justizvollzug und zahlreiche Veröffentlichungen zurück. Er ist einer der renommiertesten Gefängnisärzte Deutschlands.



Veranstaltungsort: InterCity Hotel Frankfurt Airport | Am Luftbrückendenkmal 1 | 60549 Frankfurt/Main



Veranstalter: Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH | 86894 Landsberg Tel.: 08191 125-433 | www.gefaengnismedizin-tage.de



OTS: SVV - Süddeutscher Verlag Veranstaltungen GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/104664 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_104664.rss2



Pressekontakt: Barbara Stierand | Vision Creativ Kommunikation | Tel.: 038825 260080 b.stierand@vc-kommunikation.de