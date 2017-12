Der vor allem für die Automobilindustrie liefernde Maschinen- und Anlagenbauer Dürr legte Anfang November seine Quartalszahlen vor. Obwohl der Zwischenbericht zum dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz die Prognosen der Analysten übertraf, sorgte der zwischen Juli und September nachlassende Auftragseingang für Abgaben in der Aktie. Auch der Ausblick des Unternehmens, das im letzten Jahresviertel wiederum steigende Aufträge erwartet, konnte die Stimmung nicht mehr aufhellen. Die Enttäuschung war insofern nachvollziehbar, nachdem die Aktie im laufenden Jahr in der Spitze mit einem Hoch bei 120,55 Euro um fast 60 Prozent und in den letzten zwölf Monaten um rund 85 Prozent gestiegen war. Anleger nahmen folglich ihre ...

