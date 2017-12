Berlin (ots) -



Das Verbraucherportal Testberichte.de (www.testberichte.de) hat untersucht, welche Produkttests besonders im Weihnachtsmonat Dezember auf starkes Nutzerinteresse stoßen.



Christbaumständer, Raclettes und Weihnachtsbeleuchtungen auf den ersten 3 Plätzen



Auffälligstes Ergebnis: Typische Weihnachtsgeschenke landen nicht ganz vorne. Die ersten fünf Plätze belegen klassische Weihnachtsutensilien, angeführt von getesteten Christbaumständern und gefolgt von Raclettes, Weihnachtsbeleuchtungen, Fondues und Marzipan.



Top-Geschenke: Fußwärmer, Handys und Laufhandschuhe



Das beliebteste Geschenk im Testberichte.de-Weihnachtsranking ist der Fußwärmer (Platz 7), mit Laufhandschuhen landet ein weiteres Kleidungsstück gegen Kälte auf Platz 10. Typische Weihnachtsgeschenke wie Handys (Platz 8), Gesellschaftsspiele (11) und Bauspielzeug (16) landen ebenfalls hinter den wichtigsten Weihnachtsutensilien. Der angebliche Geschenke-Klassiker "Socken" ist bei Testberichte.de übrigens im Januar populärer als im Dezember.



Tests von Marzipan, Weinen und Meeresfrüchten besonders gefragt



Passend zur Jahreszeit werden auch Tests von weihnachtstypischen Nahrungsmitteln besonders im Dezember nachgefragt. Hier erfreuen sich Marzipan (Platz 5), Weine (12) und Fisch & Meeresfrüchte (13) besonderer Beliebtheit. Etwas überraschend landen auch Kartoffelgerichte (19) in den Top 20. Offensichtlich wird zu Weihnachten auch bei Fertiggerichten Wert auf besondere Qualität gelegt.



Informationen zur Auswertung von Testberichte.de



Das Testberichte.de-Weihnachtsranking zeigt die Produktkategorien, die im Dezember 2016 prozentual am deutlichsten von ihrem Jahresdurchschnitt abgewichen sind. Datenbasis sind die Besucherzahlen aus dem Jahr 2016.



Hier kann man das die Testberichte.de Weihnachtsranking (Grafik) herunterladen: www.testberichte.de/link/weihnachtsranking



Über Testberichte.de



Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal für kompetente Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem es Testergebnisse aus über 750 deutschsprachigen Magazinen sowie relevante Käufermeinungen und technische Daten zur Verfügung stellt. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin beschäftigt über 90 Mitarbeiter. Mehr Informationen: https://www.testberichte.de/presse/



