Die gemeinnützige Navidad-Foundation unterstützt mit den Erlösen aus der Deutschen Weihnachtslotterie lokale Sportvereine sowie weitere gemeinnützige Zwecke aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe sowie Gesundheit und Sport.



Auf die Plätze, fertig, los! Seit dem 01. Dezember kann jeder gemeinnützige Sportverein in Deutschland 1.000 Euro für die Vereinskasse beantragen. Aus den Erlösen der erstmals in Deutschland stattfindenden Deutschen Weihnachtslotterie werden gemeinnützige Einrichtungen aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe sowie Gesundheit und Sport unterstützt. Davon profitieren auch lokale Sportvereine mit einer Gesamtsumme in Höhe von bis zu 1 Million Euro. Das Antragsformular ist auf den Internetseiten der Kooperationspartner www.lotto24.de/sportvereine oder www.deutsche-weihnachtslotterie.de/sportvereine zu finden. Die Teilnahme ist kostenlos - und sportlich: Die schnellsten Vereine (maximal 500), die als erste den Antrag ausfüllen, erhalten jeweils 1.000 Euro. Weitere Sportvereine (maximal 500) qualifizieren sich über Teamwork: je mehr Anträge pro Verein eingegangen sind, desto höher die Chance auf jeweils 1.000 Euro!



Marcus Geiss, Geschäftsführer der Navidad-Foundation gGmbH: "Die Deutsche Weihnachtlotterie überzeugt nicht nur durch ein faires Spielprinzip. Auch bei der Verwendung der Erlöse möchten wir neue Wege gehen. Daher möchten wir auch, dass die Erlöse eine faire Verwendung finden und lokalen Sportvereinen zu Gute kommen. Sport ist ein wichtiger Bestandteil der Gesellschaft, den wir gerne besonders unterstützen!"



Weitere Destinatäre der Deutschen Spendenlotterie sind aktuell die Stiftung Lesen (Schirmherrschaft Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier), die Kinder und Jugend Stiftung (Schirmherrschaft Elke Büdenbender), die Lukas Podolski Stiftung für Sport und Bildung und die Laureus Sport for Good Germany Stiftung.



El Gordo - das spanische Vorbild der Deutschen Weihnachtslotterie



Nicht ein einzelner Gewinner gewinnt viele Millionen Euro, sondern ganz viele Gewinner jeweils 300.000 Euro. Die Deutsche Weihnachtslotterie basiert auf dem Konzept der Spanischen Weihnachtslotterie, auch Loteria de Navidad oder El Gordo (der Dicke) genannt. Das spanische Vorbild ist eine der erfolgreichsten und größten Lotterien der Welt, El Gordo erzielt einen Jahresumsatz von ca. 3 Milliarden Euro für die Weihnachtsziehung, die am 22. Dezember in Madrid live in einer 3,5-stündigen TV-Sendung mit einer Einschaltquote von 50% Marktanteil bei allen Zuschauern ausgestrahlt wird. Nahezu jede spanische Familie kauft mindestens ein Los, in der Regel jedoch deutlich mehr.



Seit Montag, 06. November 2017, sind die Lose der Deutschen Weihnachtslotterie bei den lizensierten Online-Partnern GoLOTTO (www.golotto.de) und Lotto24 (www.lotto24.de) erhältlich sowie bei deren Vertriebspartnern. Das Los kostet wie das berühmte "Décimo" in Spanien 20 Euro (18 Euro pro Los plus 2 Euro Vermittlungsgebühr). Die LIVE-Ziehung der Gewinner findet am 26. Dezember um 19:40 Uhr in SAT.1 statt und wird von Matthias Killing moderiert, dem beliebten Moderator des Sat.1 Frühstückfernsehens.



Über die gemeinnützige Navidad-Foundation GmbH



Die Navidad-Foundation gGmbH mit Sitz in Köln verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke, hauptsächlich zur Förderung von Kindern, jungen Menschen und der Altenhilfe. Außerdem stehen Sport, Gesundheit, Wissenschaft, Bildung, Forschung und Gesundheit im Mittelpunkt. Ihren Zweck verfolgt die Navidad- Foundation gGmbH mit Hilfe der Veranstaltung von sogenannten Spendenlotterien. Neben der "Aktion Mensch" und der "Deutschen Fernsehlotterie" möchte die Deutsche Weihnachtlotterie sich hierbei als weitere große Spendenlotterie in Deutschland etablieren. Die Navidad-Foundation gGmbH verfügt über eine deutschlandweite Veranstalterlizenz auf Basis des 3. Abschnitts des Glücksspielstaatsvertrags §§ 12-17.



