Wirtschaftlich steht der neue Opel-Eigentümer PSA inzwischen gut da, doch zukunftsträchtige Elektroautos fehlen. Jetzt wollen die Franzosen ihren Rückstand bei Elektromotoren aufholen - mit Hilfe aus Japan.

Bei Elektroautos hat die Opel-Mutter PSA Nachholbedarf - abgesehen von der in die Jahre gekommenen Adaption des Mitsubishi iMiEV und sehr wenigen Plug-in-Hybriden hat der französische Autokonzern wenig zu bieten. Die Vorgabe unter CEO Carlos Tavares war klar: Solange das Unternehmen mit Elektroautos kein Geld verdienen kann, wird nicht investiert.

Das ändert sich jetzt: Am Montag kündigten PSA und das japanische Unternehmen Nidec an, in einem Gemeinschaftsunternehmen Elektromotoren entwickeln und produzieren zu wollen. Das Ziel soll sein, leistungsstarke Elektromotoren für PSA-Marken und "potenziell auch andere Autobauer" in Frankreich zu fertigen. Dazu investieren beide Unternehmen insgesamt 200 Millionen Euro in das Joint Venture, das seinen Sitz in Carrieres-sous-Poissy nahe Paris haben soll.

Das französisch-japanische Gemeinschaftsunternehmen wird aber französisch geprägt sein: Nidec hatte im Januar 2017 Leroy-Somer übernommen, einen französischen Anbieter von Generatoren und elektrischer Antriebstechnik - seitens der Japaner soll Leroy-Somer in dem Joint Venture aktiv sein.

Nidec selbst fertigt ebenfalls Elektromotoren, weitere Produkte sind Industrieroboter, Messgeräte, Bearbeitungsmaschinen und Wasserpumpen.

