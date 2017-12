Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Continental nach ihrer hauseigenen jährlichen Branchenkonferenz mit Autobauern und -zulieferern auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Konzern habe seinen Ausblick auf das Reifengeschäft bestätigt und über eine Stabilisierung des Preisumfelds in Nordamerika, aber auch zusätzlichen Druck im europäischen Ersatzreifengeschäft berichtet, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Montag vorliegenden Studie. Derweil sollte sich die überdurchschnittliche Entwicklung des Zuliefergeschäfts fortsetzen./gl/das Datum der Analyse: 03.12.2017

ISIN: DE0005439004