Frankfurt - Die Metallpreise starten gemischt in die neue Handelswoche, so die Analysten der Commerzbank. Zink und Blei zum Beispiel würden nach ihren starken Gewinnen am Freitag heute Morgen nachgeben und bei gut 3.200 USD bzw. über 2.500 USD je Tonne notieren. Dagegen seien Nickel (11.400 USD je Tonne) und Kupfer (6.850 USD je Tonne) im Plus.

