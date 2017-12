Bad Marienberg - Anlässlich des 50. Jahrestages der weltweit ersten Herztransplantation am 3. Dezember 1967 empfing das Medizintechnikunternehmen Berlin Heart in dieser Woche Vertreter der Europäischen Kommission und des Deutschen Herzzentrums Berlin zu einem Fachgespräch über die Bedeutung von Herzunterstützungssystemen für die Transplantationsmedizin, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

