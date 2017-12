Die Wall Street dürfte zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd wieder aufnehmen. Mit der Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat hat das wichtige Vorhaben von US-Präsident Donald Trump eine weitere Hürde genommen. Dies sorgt für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist.

Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen festeren Start am Kassamarkt hin.

Noch am Freitag hatten die Entwicklungen in der US-Politik auf das Sentiment gedrückt. Vor allem die Russland-Affäre, mit dem Schuldbekenntnis des ehemaligen nationalen Sicherheitsberaters Michael Flynn, hatte die Indizes deutlich ins Minus gedrückt. Doch bereits im späten Handel konnte der Markt einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Allerdings könnten neue Entwicklungen in der Affäre den Markt jederzeit wieder belasten, so ein Teilnehmer.

Für einen Impuls könnte eine halbe Stunde nach dem Handelsstart der Auftragseingang der US-Industrie für den Oktober sorgen. Hier wird mit einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vormonat gerechnet.

Im Fokus dürfte auch eine Milliardenübernahme in der US-Gesundheitsbranche stehen, dies sich allerdings bereits abgezeichnet hatte. CVS wird Aetna für rund 69 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Mit dem Zusammenschluss entsteht ein Gesundheitskonzern mit einer großen Bandbreite an Angeboten, von Medikamenten bis hin zu Versicherungen. Aetna-Aktionäre erhalten 207 Dollar pro Aktie - 145 Dollar in bar und dem Gegenwert von 62 Dollar in CVS-Aktien. Das entspricht einer Prämie von rund 29 Prozent auf den Kurs der Aetna-Aktie Ende Oktober, bevor das Wall Street Journal über einen möglichen Deal berichtete. Die Aetna-Aktie steigt vorbörslich um 2,5 Prozent auf 185,89 Dollar.

Dagegen geht es für die CVS-Papiere um 3,7 Prozent auf 72,35 Dollar nach unten.

