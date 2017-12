FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hält an seinem Auslieferungsziel 2017 von mehr als 700 Maschinen fest. Daran ändere auch die späte Lieferung von Triebwerken für die A320neo nichts, sagte CEO Fabrice Bregier der Zeitung Les Echos. Per Ende November hat der Boeing-Wettbewerber laut dem CEO mehr als 600 Flugzeuge an die Kunden übergeben.

December 04, 2017

