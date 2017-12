Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Carmen Nebel präsentiert die große Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" - am Donnerstag, 7. Dezember 2017, um 20.15 Uhr im ZDF. Die vorweihnachtliche Sendung wird auch in diesem Jahr wieder von vielen prominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport unterstützt.



Andrea Berg, Boney M., Vanessa Mai, Voxxclub, Natalia Klitschko, Rolando Villazon, Ross Antony, Blake, Guildo Horn, Si Cranstoun und viele andere stimmen musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Marianne Rosenberg hat sich für die Gala etwas Besonderes ausgedacht und einen amerikanischen Weihnachtsklassiker neu aufgelegt. Wolfgang Lippert tritt in der Sendung gemeinsam mit der Pepe-Lienhard-Band auf und performt einen Weihnachtssong von Udo Jürgens.



Viele prominente Gäste aus Unterhaltung und Sport nehmen wieder telefonisch Spenden entgegen, darunter Jochen Breyer, Katrin Müller-Hohenstein, Wolfgang Lippert, Jürgen Tonkel, Andrea Ballschuh, Kerstin Landsmann, Rhea Harder, Alexander Mazza, Markus Brandl, Bastiaan Ragas, Alfons Schuhbeck, Sanna Englund, Norbert Lehmann, Sandra Maria Gronewald und Joseph Hannesschläger.



Seit vielen Jahren unterstützt das ZDF die beiden christlichen Hilfsorganisationen "Brot für die Welt" und "Misereor". Die Hilfsorganisationen bitten wieder um Spendengelder für ihre Projekte auf der ganzen Welt, um die Not der Ärmsten zu lindern. Die Spendentelefonnummer lautet 0180 - 2 20 20 (6 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz - max. 42 Cent/Min aus Mobilfunknetzen), das gemeinsame Spendenkonto von "Brot für die Welt" und "Misereor" bei der Bank für Sozialwirtschaft in Köln: IBAN: DE79370205000004108406, BIC: BFSWDE33XXX, Stichwort: Weihnachtshits 2017.



https://zdf.de/show/die-schoensten-weihnachts-hits



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/ZDF



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos von Carmen Nebel und ausgewählten Hilfsprojekten sind erhältlich über ZDF Presse und Information Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/weihnachtshits



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121