Berlin (ots) - Mit dem Film "ER SIE ICH" von Carlotta Kittel setzen die Filmuniversität Babelsberg KONRAD WOLF und Radioeins vom Rundfunk Berlin-Brandenburg am Samstag, 9. Dezember 2017, ihr Anfang des Jahres gestartetes gemeinsames Format "Von 12 bis 12 - Filmuni auf Radioeins" fort. "Kino-King" Knut Elstermann begrüßt die Regisseurin Carlotta Kittel als Studiogast in seinem Magazin "12 Uhr mittags" und spricht mit ihr über die Produktion. Der junge Film ist am selben Tag von 12.00 Uhr mittags bis Sonntagmittag um 12.00 Uhr 24 Stunden exklusiv auf radioeins.de im Stream zu sehen.



"ER SIE ICH - Ein Gespräch, das nie geführt wurde" zeigt die Erinnerungswelten von zwei Menschen, die ihre ganz eigene Wahrnehmung einer gemeinsamen Zeit haben. Liebten sich Angela und Christian? Waren sie ein richtiges Paar? Welche Erwartungen hatten sie aneinander? Auf alle Fragen gibt es widersprüchliche Antworten. Fest steht: Die beiden lernten sich 1986 in Berlin kennen. Als Angela schwanger wurde und sich für das Kind entschied, brach der Kontakt ab. Seitdem haben sie nie darüber gesprochen, was damals passiert ist. Bis 25 Jahre später ihre gemeinsame Tochter Carlotta eine Kamera aufstellt und Angela und Christian einzeln interviewt. Als sie ihnen die Aufnahmen der/des jeweils anderen vorspielt, entsteht eine Dynamik zwischen den beiden Eltern, ohne dass sie sich tatsächlich begegnen.



"ER SIE ICH" ist ein Dokumentarfilm über die Macht, die eigene Geschichte zu erzählen, und die Machtlosigkeit, eine zweite Version dieser Geschichte zu verhindern. Regisseurin Carlotta Kittel, Meisterschülerin der Filmuni, ging es in ihrem Abschlussfilm vor allem um eine Auseinandersetzung mit Wahrnehmung und Erinnerung sowie um die Rolle von Sprache in zwischenmenschlichen Begegnungen.



Im Stream am 9. Dezember, 12.00 Uhr, bis 10. Dezember, 12.00 Uhr.



Beim diesjährigen Festival Achtung Berlin erhielt "ER SIE ICH" den Preis der Ökumenischen Jury, beim Festival Doc L.A. - Los Angeles Documentary Film Festival Hollywood 2017 die Auszeichnung "Best Student Film Gold".



Die Reihe "Von 12 bis 12" wird in lockerer Folge alle drei bis vier Monate weitergeführt.



