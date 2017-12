Hägendorf (ots) -



Die Unternehmensgruppe IED, Gesamtanbieterin für Netzinfrastruktur

und Bahntechnik, führt ihre Tochterfirmen und die Holding in einer

Gesellschaft zusammen. Mit der Strukturanpassung bündelt sie ihre

Kompetenzen, stellt die Kundenprojekte noch stärker ins Zentrum und

wird so den veränderten Marktanforderungen gerecht. Die

eingeschlagene Wachstumsstrategie wird mit dem bewährten Team und den

bisherigen Standorten weiterverfolgt.



Neue Struktur bringt mehr Flexibilität für die Kunden



Die Märkte für Netzinfrastruktur und Bahntechnik verändern sich

grundlegend und damit die Anforderung an die

Infrastrukturdienstleister. Die IED passt ihre Organisation diesen

Bedürfnissen an. In den letzten Jahren ist die IED zu einer

Gesamtanbieterin von Lösungen für Netzinfrastruktur in den Bereichen

Energie und Kommunikation sowie für Bahntechnik gewachsen. Bisher

erbrachte sie ihre Dienstleistungen mit mehreren Tochterfirmen. Nun

rücken diese unter dem Markendach IED zusammen. Seit Oktober sind IED

Leitungsbau, NetLeit, Schenkel, Wilcop und Intelis neu in der IED

Gruppe AG zu einem Unternehmen vereint. Die Salzmann IED Engineering

bleibt mit all ihren Geschäftsbereichen unabhängig. Durch die

verschlankte Struktur kann die IED Kundenprojekte noch effizienter

und flexibler abwickeln. Anfangs 2018 werden die organisatorischen

Veränderungen durch einen gestrafften Marktauftritt auch nach aussen

sichtbar.



Kunden erhalten alles aus einer Hand



Für Betreiber von Strom- und Kommunikationsnetzen sowie für

Bahnunternehmen kann die IED massgeschneiderte Einzellösungen oder

umfassende Komplettlösungen aus einer Hand entwickeln und umsetzen.

Die grosse Stärke der IED ist die Nähe und das Zusammenspiel von

Engineering und Ausführung, das heisst die Kunden profitieren von

einer durchgängigen Betreuung. «Die neue Struktur stärkt den

gesamtheitlichen Ansatz und kommt den Kunden zugute», sagt Stefan

Salzmann, Inhaber und CEO. Er fügt hinzu: «Wir werden schlagkräftiger

und können unsere Aktivitäten noch besser auf die Kundenbedürfnisse

ausrichten».



Team, Standorte und Wachstumsstrategie bleiben unverändert



Unverändert bleibt das bewährte Team der IED. Alle Mitarbeitenden

wurden aus den Tochtergesellschaften in die neue IED Gruppe AG

übernommen. Für die Kunden bedeutet dies Kontinuität bei den

Ansprechpartnern und der Ausführungsqualität in den Projekten. Die

Nä-he der Mitarbeitenden zu den Kunden und die oft langjährige,

eingespielte Zusammenarbeit sind für die IED zentrale

Erfolgsfaktoren. Diese werden mit der neuen Organisation weiter

gestärkt. Deshalb bleiben auch die bisherigen Standorte in Visp,

Hägendorf, Gossau und Vufflens-la-Ville bestehen. «Uns ist die

regionale Verankerung wichtig. Deshalb bleiben wir im Wallis, in der

Romandie, im Mittelland und in der Ostschweiz zuhause», bekräftigt

Stefan Salzmann und ergänzt, «Wir haben eine Wachstumsstrategie und

diese setzen wir fort».



IED ist einzigartig und attraktive Arbeitgeberin



Was ebenfalls bleibt, ist die starke Firmenkultur der IED als

inhabergeführtes Unternehmen. «Wir sind der einzige integrierte,

unabhängige Schweizer Dienstleister für Energie- und

Kommunikationsnetze sowie für Bahntechnik. Wir nutzen unsere

Unabhängigkeit, um schneller, flexibler, innovativer und auch

wirtschaftlicher zu sein. Damit sind wir für unsere Kunden eine echte

Alternative zu den Mitbewerbern. Gleichzeitig sind wir so für

talentierte und ambitionierte Mitarbeitende eine attraktive

Arbeitgeberin», erklärt Stefan Salzmann.



Innovative Lösungen der IED machen Projekte günstiger und

schneller



Die IED ist im Markt für ihre Innovationskraft bekannt. Jüngste

Beispiele hierfür sind eines der grössten

Trassendigitalisierungsprojekte der Schweiz und eine erstmalige

BIM-Lösung (Building Information Modelling) für die Projektierung der

Betriebs- und Sicherheitsausrüstung Tunnel der Salzmann AG IED

Engineering. Damit bietet die IED ihren Kunden schon heute technisch

praktikable und intelligente Digitalisierungslösungen für

Infrastrukturprojekte. «Die neuen Technologien bieten interessante

Möglichkeiten. Diese nutzen wir, um der Schweiz eine moderne und

wirtschaftliche Infrastruktur zu bauen», betont Salzmann.



