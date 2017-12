IRW-PRESS: Sovereign Metals Limited: Sovereign erhält zusätzliches Gebiet entlang der Streichlänge von Malingunde

Sovereign erhält zusätzliches Gebiet entlang der Streichlänge von Malingunde

Sovereign Metals Limited (das Unternehmen oder Sovereign) gibt bekannt, dass es ein zusätzliches Gebiet direkt entlang der Streichlänge der erstklassigen, in Saphrolit gelagerten Graphitlagerstätte Malingunde in Malawi erhalten hat.

HÖHEPUNKTE: - EPL0372 wurde um ein neues Gebiet direkt entlang der Streichlänge in Richtung Südosten der Lagerstätte Malingunde erweitert, was die wahrscheinliche Streichlänge des Malingunde Trend um rund 25km verlängert. - Bei früheren Explorationsarbeiten auf diesem neu gewährten Gebiet wurde in Saphrolit gelagerte Graphitmineralisierung durchteuft. - EPL0372 wurde um insgesamt 229 km² erweitert. Wenn, wie gesetzlich vorgeschrieben, die nicht als Prospektionsgebiete geltenden EPL0355 und EPL0413 nicht mitgerechnet werden, umfasst das gesamte Landpaket des Unternehmens nun 2.740km2. - Sovereigns First-Mover-Vorteil bedeutet, dass es der vorherrschende Landbesitzer in Zentralmalawis Graphitprovinz ist und von rund 80% des gesamten Gebiets mit aussichtsreicher Flockengraphitmineralisierung ist. - Die Arbeiten zur vorläufigen Machbarkeitsstudie auf Malingunde schreiten weiterhin schnell voran und das Ressourcenbohrprogramm von 2017 wurde abgeschlossen und auch weitere regionale Bohrziele wurden erbohrt.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41665/171204 Malingunde - extension EPL0372 _FINAL-DEU_PRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Karte zeigt neu gewährtes Erweiterungsgebiet von EPL0372, das rund 25 km entlang des Streichens des Malingunde-Gangs verläuft.

Sovereigns Managing Director, Dr Julian Stephens, sagte dazu: Wir freuen uns sehr, dass wir nun die Kontrolle über den ganzen Graphitgang Malingunde haben. Dadurch liegt nicht nur der Maßstab, sondern auch die Optionalität oberhalb der bestehenden Weltklasse-Ressource, die auf Malingunde definiert wurde. Sovereigns Team im Land wird im Laufe der kommenden Regenzeit (Dezember - März) mit der zielgerichteten Exploration entlang des Streichens von Malingunde beginnen, wobei sehr preiswerte und wirksame Handbohr-Explorationswerkzeuge verwendet werden sollen.

ANFRAGEN --Julian Stephens-Managing Director +618 9322 6322 -Dominic Allen -Business Development Manager

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41665/171204 Malingunde - extension EPL0372 _FINAL-DEU_PRCOM.002.jpeg

Abbildung 2: Karte mit neu gewährter Erweiterung von EPL0372 und Sovereigns vorherrschende Landposition in Zentralmalawis Graphitprovinz. Wichtigste Lagerstätten und Gebiete aktueller Explorationstätigkeiten sind ebenfalls eingezeichnet.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2017/41665/171204 Malingunde - extension EPL0372 _FINAL-DEU_PRCOM.003.jpeg

Abbildung 3: Karte zeigt Lage von Sovereign Metals Graphitprojekt in Malawi sowie den Nacala Logistics Corridor (Eisenbahn & Hafen).

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemeldung könnte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die u.U. an Begriffen wie erwartet, rechnet mit, glaubt, prognostiziert, plant und vergleichbaren Ausdrücken zu erkennen sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den Erwartungen und Ansichten von Sovereign in Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zwangsläufig Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von Sovereign liegen. Diese könnten zu einer wesentlichen Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von solchen Aussagen bewirken. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen werden. Sovereign verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung später zu aktualisieren oder korrigieren, um Umständen oder Ereignissen, die nach dem Datum der Pressemeldung eintreten, Rechnung zu tragen. Erklärung der kompetenten Person Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich Produktionsziele beziehen, stammen aus einer Pressemeldung mit dem Titel Malingunde Scoping Study Delivers Rare Combination of Exceptionally Low Capex & Opex vom 20. Juni 2017. Diese Pressemeldung kann unter www.sovereignmetals.com.au eingesehen werden. Die in der Originalmeldung enthaltenen Informationen, die sich auf die Produktionsziele beziehen, basieren auf Datenmaterial, das von Herrn David Dodd, einem Fellow des Southern African Institute of Mining and Metallurgy, zusammengestellt bzw. geprüft wurde. Herr Dodd hat ausreichende Erfahrungen, wie sie für den Mineralisierungstyp und die Art der hier betrachteten Lagerstätte sowie die von ihm durchgeführten Tätigkeiten wesentlich sind. Das Unternehmen bestätigt, dass dem Unternehmen keine neuen Informationen oder Daten vorliegen, die sich wesentlich auf die in der Originalmeldung enthaltenen Informationen auswirken und die wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen zugrunde liegen und in der Originalmeldung enthalten sind, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt ferner, dass die Form und der Kontext, in denen die entsprechenden Erkenntnisse der Sachverständigen in dieser Pressemeldung dargestellt werden, nicht wesentlich von der Originalmeldung abweichen. Das Produktionsziel, auf das in dieser Meldung Bezug genommen wird, basiert auf der Rahmenbewertung von Sovereign Metals Limited für das Projekt Malingunde, die am 20. Juni 2017 über die ASX veröffentlicht wurde. Diese Pressemitteilung ist auf www.sovereignmetals.com.au zu finden. Die Informationen in der Originalmeldung über Produktionsziele basieren auf Informationen, die Herr David Dodd, ein Mitglied des Southern Africa Institute of Mining and Metallurgy, gesammelt und überprüft hat. Herr Dodd hat ausreichend Erfahrungen über die Art der Mineralisierung sowie die Art der Lagerstätte, um die es in dieser Meldung geht, sowie über die Tätigkeiten, die diesbezüglich stattfanden. Das Unternehmen bestätigt, dass es keine neuen Informationen oder Daten hat, die die Informationen in der Originalmeldung gravierend beeinträchtigen und dass alle wesentlichen Annahmen in der Originalmeldung, welche das Produktionsziel untermauern, weiterhin Gültigkeit haben und sich nicht wesentlich verändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Ergebnisse der kompetenten Person hier auch in Form und Kontext widergespiegelt werden und nicht von der Originalmeldung abweichen. Das in dieser Pressemitteilung genannte Produktionsziel basiert auf Sovereign Metals Limiteds Scoping-Studie für das Projekt Malingunde, die am 20. Juni 2017 der ASX mitgeteilt wurde. Die Informationen über das Produktionsziel, welche das Unternehmen gemäß der Regeln 5.16 und 5.17 für die Notierung an der ASX in einer Pressemitteilung veröffentlichen muss, wurden in SVMs ASX Ankündigung vom 20. Juni 2017 veröffentlicht. Das Unternehmen bestätigt, dass die wesentlichen Annahmen, die das Produktionsziel untermauern, in der Pressemitteilung vom 20. Juni 2017 enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41665 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=41665&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach: http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU00000 0SVM6

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN AU000000SVM6

AXC0120 2017-12-04/12:51