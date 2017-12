In der thüringischen Staatskanzlei sind Mitarbeiter auf ein verdächtiges DHL-Paket aufmerksam geworden. Die Polizei stellte es sicher. Ob ein Zusammenhang mit der Paketbombe von Potsdam besteht, ist unklar.

Ein DHL-Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt ist in der Thüringer Staatskanzlei in Erfurt eingegangen. Mitarbeiter seien auf das Paket aufmerksam geworden, es sei von der Polizei sichergestellt worden, sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) in Erfurt. Nach einer ersten Vorprüfung habe die Polizei von einer möglichen Wurfgranate gesprochen. Ob sie scharf sei, müssten die weiteren Untersuchungen ergeben.

Eine Parallele zu dem Fund einer Paketbombe in Potsdam und einer möglichen ...

