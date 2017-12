Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Montagmittag weiter fest. Der Leitindex SMI kann sich damit weiter von der Schwäche aus dem späten Freitagshandel erholen. Rückenwind kommt von der Verabschiedung der Steuerreform durch den US-Senat am Samstag. Die endlich abgesegnete Steuerreform lenke gerade von den Ermittlungen in der Russland-Affäre und von der Tatsache ab, dass die US-Regierung am Freitag erste Ämter schliessen muss, wenn bis dahin keine Anhebung der Schuldengrenze beschlossen wird, heisst es in einem Kommentar.

Die Hoffnung auf die US-Steuerreform treibt insbesondere Finanzwerte und Zykliker an, so Stimmen am Markt. Nach dem Votum vom Wochenende rechnen Beobachter nun damit, das US-Präsident Donald Trump das erste wichtige Gesetzesvorhaben seiner bisherigen Amtszeit noch vor dem Jahresende unterzeichnen kann. Dieser Optimismus liess sich auch durch verhaltene Daten zur Anlegerstimmung und der Preisentwicklung in der Eurozone nicht bremsen. Demgegenüber meldete der deutsche Maschinenbau ein weiter starkes Auslandsgeschäft.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 12.00 Uhr 0,78% höher bei 9'346,77 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,86% auf 1'499,07 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt +0,80% auf 10'702,79 Stellen. Von den 30 wichtigsten Titel notieren bis auf zwei alle ...

