Blaues Wasser, weiße Strände, Sonnenschein - es ist nicht nur die malerische Kulisse Komodos, die jedes Jahr über 30.000 Urlaubshungrige auf die indonesische Insel lockt. Hier, zwischen Palmen und Sandstrand, haben die letzten lebenden Drachen vor 900.000 Jahren ihre Heimat gefunden. Die bis zu drei Meter langen Komodowarane wirken wie Überlebende einer längst vergangenen Ära und sind der Touristenmagnet schlechthin. In der Dokumentation "Die Dracheninsel - Königreich der Echsen" geht N24 am 3. Januar mit den größten Echsen der Welt auf Tuchfühlung.



Der König der Echsen ist ein opportunistischer Jäger: Mithilfe seines sensiblen Geruchssinns erzüngelt der Komodowaran seine nicht selten körperlich überlegenen Opfer über kilometerweite Distanzen. Ein einziger Biss dieses Kriechtiers genügt, um selbst ausgewachsene Wasserbüffel oder Hirsche niederzustrecken - denn sein Gift ist, wenngleich subtil und langsam wirkend, tödlich.



Doch so majestätisch und furchteinflößend ihre Gestalt - so traurig ist das Schicksal der urzeitlich anmutenden Tiere: Weniger als 4.000 Exemplare zählt ihr Bestand heute noch in freier Wildbahn. N24 hat die Beinahe-Dinosaurier auf den Kleinen Sundainseln aufgespürt und in atemberaubenden Nahaufnahmen vor die Kamera gelockt: 70 Kilogramm schwere Muskelpakete fahren in blutigen Kämpfen um die Gunst der Weibchen zu Hochtouren auf, wenn ausgefochten wird, welcher der letzten Drachen Komodos am Ende die Krone davonträgt.



"Die Dracheninsel - Königreich der Echsen" am 3. Januar 2018 um 20.05 Uhr als Deutsche Free-TV-Premiere auf N24, im Timeshift auf N24 Doku und nach Ausstrahlung 30 Tage lang in der Mediathek: www.welt.de/mediathek



