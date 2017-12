Frankfurt - Auch wenn es inzwischen in einigen Teilen Argentiniens geregnet hat und auch in Brasilien die Bedingungen für die jungen Pflanzen insgesamt befriedigend sind, stützt die Angst vor den Folgen der Trockenheit die Mais- und Sojabohnenpreise, so die Analysten der Commerzbank.

