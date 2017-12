FMW-Redaktion

Wenn man kein Glück hat, kommt meist auch noch Pech dazu! Jene legendäre Weisheit des ehemaligen Fußball-Profis Jürgen Wegmann gilt derzeit vor allem für die Aktionäre des im TecDax gelisteten Unternehmens Dialog Semiconductor, das sein operatives Geschäft vom britischen Reading aus betreibt, jedoch seinen Hauptverwaltungssitz in Deutschland hat. Dialog Semiconductor liefert sogenannte "power chips" an Apple, die, grob gesagt, die Batterie sowie den Energieverbrauch vor allem bei Apple-Produkten steuern. Da Apple vor allem das iPhone ist und Dialog Semiconductor diese "power chips" exklusiv an Apple liefert, waren die letzten Jahre für Dialog Semiconductor eine Erfolgsgeschichte mit starken Umsatzanstiegen (+78% in fünf Jahren; siehe dazu unseren Artikel "Absturz des Tages: Dialog Semiconductor nach Liebensentzug durch Apple").

Bereits letzten Donnerstag war die Aktie von Dialog Semiconductor heftig gefallen - nach einem Bericht des japanischen Wirtschaftmagazins "Nikkei", wonach Apple diese "power chips" nun teilweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...