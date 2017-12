Lange mussten sich Neuanleger gedulden, denn für sie waren Anteilskäufe am Mischfonds Nordea 1 Stable Return Fund bis auf Weiteres nicht mehr möglich. Nun wurde das Soft Closing aufgehoben, sofern Anteile über FondsDISCOUNT.de gekauft werden.Das Konzept des Nordea 1 Stable Return Fund (ISIN: LU0255639139) kommt bei Anlegern gut an. Mit einer Performance von 29,44 Prozent in den vergangenen fünf Jahren bei einer geringen Volatilität von nur 3,97 Prozent im gleichen Zeitraum eignet sich der Mischfonds gut zum Kapitalerhalt und zur Stabilisierung des Depots (Datenquelle: FWW, Stand: 4. Dezember 2017).

Den vollständigen Artikel lesen ...