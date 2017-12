Martin Schulz hat grünes Licht für Gespräche über die Bildung einer Bundesregierung bekommen. Das Präsidium habe einstimmig für eine Beschlussvorlage für Parteivorstand und Parteitag der SPD gestimmt.

SPD-Chef Martin Schulz hat von der engeren Parteiführung grünes Licht für ergebnisoffene Gespräche über die Bildung einer Bundesregierung bekommen. Das Präsidium habe am Montag einstimmig für eine Beschlussvorlage für Parteivorstand und Parteitag gestimmt, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von einem Teilnehmer der Sitzung in Berlin. Die SPD fühle sich "verpflichtet, in Gesprächen auszuloten, ob und in welcher Form die SPD ...

