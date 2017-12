Munsbach - Ob die Inflation zurück kommt oder nicht ist derzeit die zentrale Frage für Geldpolitiker wie Investoren, so die Experten von ETHENEA."Die Inflation weltweit ist niedrig", sage Yves Longchamp, Head of Research bei ETHENEA. "Gründe dafür sind technologische Innovationen sowie die Globalisierung und die geringe Lohninflation, selbst in Ländern mit hohen Beschäftigungsraten." Vor diesem Hintergrund habe die Europäische Zentralbank (EZB) kürzlich angekündigt, ihre expansive Geldpolitik einzuschränken, gleichzeitig die Leitzinsen aber nicht anzuheben.

