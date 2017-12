Am Freitag bewegte sich der Euro-Dollar-Wechselkurs zwischen 1,185 und 1,194 US-Dollar. Dabei spielten die Notierungen fast die gesamte Breite ihres seit Anfang November bestehenden Aufwärtstrends, der aktuell zwischen 1,183 und 1,205 US-Dollar beschrieben werden kann, aus. Schon in den Tagen zuvor bewegte sich das Währungspaar auf großer Breite zur Seite. Während am Freitag die Affäre um den früheren US-Sicherheitsberater Michael Flynn für Verunsicherung sorgte und den Euro über 1,19 US-Dollar steigen ließ, holten die Fortschritte bei der geplanten Steuerreform im US-Senat den Wechselkurs wieder zurück. Zwischen 1,182 und 1,185 US-Dollar könnte sich für die Notierungen eine wichtige Unterstützungszone befinden, welche zusammen ...

