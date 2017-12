IRW-PRESS: Nemaska Lithium Inc.: Nemaska Lithium bestätigt erste Lieferung von Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus Konzentrat der Whabouchi-Mine

Quebec, 4. Dezember 2017 - Nemaska Lithium Inc. (TSX: NMX, OTC: NMKEF, Frankfurt: N0T) (Nemaska Lithium oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es 1,5 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität aus dem Spodumen-Konzentrat der Whabouchi-Mine produziert hat.

Unabhängige Laboranalysen bestätigen, dass das in seiner Phase-1-Anlage in Shawinigan produzierte Lithiumhydroxid den Spezifikationen globaler Kathodenhersteller entspricht. Das Lithiumhydroxid ist lieferbereit und soll heute an einen Kathodenhersteller aus Quebec versendet werden. Die weitere Produktion von Lithiumhydroxid aus dem Konzentrat der Whabouchi-Mine wird zurzeit in der Phase-1-Anlage durchgeführt. Weitere Lithiumhydroxid-Lieferungen werden in den kommenden Monaten regelmäßig stattfinden.

Das Lithiumhydroxid stammte von einem Spodumen-Konzentrat mit 6,3 Prozent Lithiumoxid, das aus einer Massenprobe gewonnen wurde, die im Jahr 2017 bei der Whabouchi-Mine entnommen worden war. Es wurden etwa 1.100 Tonnen Konzentrat gewonnen (siehe Pressemitteilung vom 14. August 2017). Dieses Konzentrat wird in den kommenden Monaten zu Lithiumhydroxidproben für Kunden aus aller Welt umgewandelt, um sich damit für potenzielle Kunden zu qualifizieren.

Dies ist das erste Mal, dass ein neuer Anbieter auf dem Markt Lithiumhydroxid in Batteriequalität vom Erz bis hin zum Endprodukt produziert hat, sagte Guy Bourassa, President und CEO von Nemaska Lithium. Wir sind mit der Reinheit des bis dato produzierten Lithiumhydroxids sehr zufrieden und haben verifiziert, dass unser Produkt zumindest dieselbe Qualität aufweist wie das Lithiumhydroxid, das zurzeit an Kathodenhersteller in aller Welt verkauft wird. Das ist ein großer Schritt für Nemaska Lithium, zumal die Qualität unseres Produktes sowie die Robustheit unseres elektrochemischen Prozesses bestätigt werden.

Bourassa sagte außerdem: Ich möchte auch dem Team von Nemaska Lithium für sein Engagement danken, das uns das Erreichen dieses bedeutsamen Meilensteins in der Geschichte unseres Unternehmens ermöglicht hat. Seine Leistungen bei der Errichtung, bei der Inbetriebnahme und beim Betrieb der Phase-1-Anlage haben sich bezahlt gemacht und ich bin sehr stolz auf das Team sowie das Ergebnis seiner Arbeit.

Die Vision von Nemaska Lithium besteht darin, den Zugang zu grüner Energie durch seine Produkte und Verfahren zum Nutzen der Menschheit zu ermöglichen. Es hat die Absicht, den aufstrebenden Markt für Lithiumbatterien mit Lithiumhydroxid und Karbonat zu beliefern; diese Batterien werden hauptsächlich in Elektrofahrzeugen, Energiespeicher, Mobiltelefonen, Tablets und anderen Konsumgütern eingesetzt.

Das Unternehmen erschließt derzeit in Quebec, Kanada, eine der bedeutendsten Spodumen-Lithium-Hartgestein-Lagerstätten der Welt, sowohl hinsichtlich des Volumens wie auch des Erzgehalts. Das in der Mine Whabouchi von Nemaska Lithium produzierte Spodumen-Konzentrat wird an die unternehmenseigene Verarbeitungsanlage für Lithiumverbindungen gesandt, die in Shawinigan, Quebec, errichtet werden soll. In dieser Anlage wird Spodumen-Konzentrat zu hochreinem Lithiumhydroxid und -carbonat verarbeitet.

Dabei werden die eigentumsrechtlich geschützten Methoden eingesetzt, die das Unternehmen entwickelt hat und für die es über neun bereits erteilte Patente sowie mehrere Patentanmeldungen verfügt, die in verschiedenen Ländern anhängig sind und unterschiedliche Aspekte sowie Verbesserungen der eigentumsrechtlich geschützten Technologie zur Herstellung von hochreinem Lithiumhydroxid und -carbonat auf einen umweltfreundlichen Weg abdecken.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen hinsichtlich zukünftiger regelmäßiger Lieferungen von Lithiumhydroxid, das von Spodumenkonzentrat von Whabouchi stammt, sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen gemäß bestimmten Wertpapiergesetzen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, jedoch nicht beschränkt auf jene in Zusammenhang mit (i) der Verwendung von Spodumenkonzentrat zur Herstellung von Lithiumhydroxid in den kommenden Monaten; (ii) der Lieferung von Lithiumhydroxidproben an Kunden aus allen Teilen der Welt; (iii) der Qualifikation der Lithiumprodukte von Nemaska in den kommenden Monaten; sowie (iv) im Allgemeinen mit dem oben genannten Abschnitt Über Nemaska Lithium, in dem die Prognosen des Unternehmens im Wesentlichen beschrieben werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Aussagen zwar als angemessen betrachtet hat, die naturgemäß aber bedeutenden geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als inkorrekt erweisen.

Viele dieser Unwägbarkeiten und Eventualitäten können direkt oder indirekt dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, was in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommt oder impliziert ist. Es besteht keine Gewissheit, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen werden, da die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse wesentlich davon abweichen können, was in diesen Aussagen erwartet wird. Ziel der zukunftsgerichteten Aussagen ist es, Informationen über die Erwartungen und Pläne der Geschäftsleitung in Bezug auf die Zukunft bereitzustellen. Sämtliche zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diesen vorsorglichen Hinweis und jene in unseren anderen Einreichungen bei den kanadischen Wertpapierbehörden qualifiziert, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vorsorglichen Hinweise im Abschnitt Risk Factors des Jahresberichts (Annual Information Form) des Unternehmens vom 5. Oktober 2017 sowie im Abschnitt Risk Exposure and Management der vierteljährlichen Managementerörterung und -analyse (Management Discussion and Analysis) des Unternehmens.Das Unternehmen weist ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung zurück, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und diesen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, soweit dies nicht gemäß dem geltenden Recht erforderlich ist.

