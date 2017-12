Hamburg (ots) - Die Deutsche Presse-Agentur will digitaler, kundenfreundlicher, vielfältiger werden. Zwar hat Sven Gösmann, der die Nachrichtenagentur seit 2014 als Chefredakteur führt, schon einen Wandel eingeleitet, doch der ökonomische Druck wächst. "Wir verlieren jedes Jahr Umsätze in Höhe einer großen regionalen Tageszeitung", sagt Gösmann dem Medienmagazin journalist.



Erneuerung steht zum Beispiel im Bild-Bereich an: Bei der Zweitvermarktung von Bildern büßte das Unternehmen allein im vergangenen Jahr rund 800.000 Euro ein. Gründe waren laut Geschäftsbericht "der teils dramatische Preisverfall sowie der Kostendruck auf Kundenseite". Um den Bild-Bereich aufzupeppen, lud die dpa im November Entwickler, Designer und Journalisten zu einem Hackathon ein, um neue Ideen zu sammeln. "Die dpa muss einfach punkiger werden", so Nachrichtenchef Froben Homburger.



Das Thema Diversity ist auch bei der dpa angekommen. Künftig will sich das Unternehmen vielfältiger aufstellen. "Schauen Sie mich an: Ich bin ein weißer Mann ohne Ausgrenzungserfahrung, bin in einem Reihenhaus groß geworden, habe studiert - ich bin hier der üblichste Prototyp", so Chefredakteur Sven Gösmann. Deshalb wird jetzt das Auswahlverfahren für neue Mitarbeiter verändert. Ab Januar gibt es erstmals ein Assessment Center, mit den langwierigen Praktika soll Schluss sein. "Ich möchte nicht gleich die Hells Angels hier haben", sagt Sven Gösmann dem journalist, "aber ein bisschen mehr Marzahn und etwas weniger Berlin Mitte darf es schon sein."



Den kompletten Beitrag über den Erneuerungsprozess der dpa lesen Sie in der Dezember-Ausgabe des journalists, die heute erscheint.



