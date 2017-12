Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Wirtschaftsstandort Deutschland muss laut Bundesnetzagentur zeitnah Investitionen in leistungsfähige Internetinfrastrukturen beschleunigen, um Unternehmen und Gesellschaft gerade auch in ländlichen Gebieten wettbewerbsfähigere Rahmenbedingungen für die Digitalisierung zu bieten.

Perspektivisch gehe es darum, Deutschland flächendeckend mit gigabitfähigen Infrastrukturen sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk auszustatten, was Investitionen im "höheren zweistelligen Milliardenbereich" erfordere, sagte Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahn, im Vorwort zum Tätigkeitsbericht 2016/17.

Gewerbegebiete auf dem Land und in der Stadt benötigen zügig schnelles Internet

"Betrachtet man die Unternehmensstandorte in Deutschland, wird klar, dass Gewerbegebiete die entsprechenden Infrastrukturen so schnell wie möglich benötigen - in der Stadt und auf dem Land. Und auch im privaten Bereich ist zu erwarten, dass sich die Anforderungen überall mittel- bis langfristig deutlich erhöhen werden", so Homann.

Auf dem Land könnten derzeit nur 36 Prozent der Haushalte auf Übertragungsgeschwindigkeiten von 50 Megabit pro Sekunde zurückgreifen, in Städten seien es 90 Prozent. Mehr und mehr würden laut Bundesnetzagentur aber bereits schnellere Anschlüsse mit 100 Megabit pro Sekunde nachgefragt. Aktuell buchten 13 Prozent der Breitbandkunden Anschlüsse mit solchen Geschwindigkeiten, eine Verdoppelung seit Mitte 2015.

Die Bedeutung des schnellen Internets nehme auch im Mobilfunk stetig zu. Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2016 war im vergangenen Jahr erstmals das Smartphone das Gerät, mit dem die Nutzer am häufigsten ins Internet gegangen sind. Es hat damit das Laptop abgelöst.

5G-Mobilfunk-Frequenzen für 2018 angestrebt

"Damit die nächste Mobilfunkgeneration 5G möglichst schnell ankommt bei den Menschen, streben wir für 2018 die Bereitstellung der erforderlichen Frequenzen an. Wir wollen diesbezüglich Vorreiter in Europa sein", sagte Homann.

Deutschland als Wirtschaftsstandort könne es sich nicht leisten, die entsprechenden Investitionen in die Zukunft zu verschieben und die Chancen der Digitalisierung in allen Lebensräumen ungenutzt zu lassen.

Beim Netzausbau seien allerdings in erster Linie privatwirtschaftliche Unternehmen gefragt, vor staatlichen Investitionen, so Homann.

Onlinehandel beschleunigt Wachstum im Paketmarkt, Beschwerden nehmen zu

Aufgrund der zunehmenden elektronischen Kommunikation wird das deutsche Briefaufkommen langfristig schrumpfen, so wie bereits in anderen europäischen Ländern. Im vergangenen Jahr allerdings wuchs das Briefaufkommen in Deutschland leicht, aufgrund steigender Geschäftspost und des vermehrten Versands kleiner und leichter Waren per Brief. Laut Bundesnetzagentur wurden 2016 rund 15,9 Milliarden Briefsendungen befördert, bei einem Umsatz von 9,3 Milliarden Euro, ein Anstieg von 500 Millionen Euro gegenüber Vorjahr.

Im Paketmarkt sorgte der Onlinehandel weiter für überdurchschnittliche Wachstumsraten. Aufgrund von Online-Bestellungen wurden im vergangenen Jahr 3,0 Milliarden Sendungen befördert, 6,6 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz über Online-Bestellungen stieg um 4,1 Prozent auf 21,0 Milliarden Euro.

Sorge bereitet der Bundesnetzagentur, dass zeitgleich die Beschwerden über Postsendungen zugenommen haben, voraussichtlich um 25 Prozent auf ca. 5.000 bis Jahresende.

Da das Gesetz Sanktionsmöglichkeiten oder schnelle Abhilfe nicht zulässt, favorisiert die Bundesnetzagentur Maßnahmen zur Stärkung der Verbraucherschutzbestimmungen und -durchsetzungsmechanismen.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

-0-

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

December 04, 2017 06:58 ET (11:58 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.