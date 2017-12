FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat als einzige europäische Fluglinie den begehrten fünften Stern für ihren Service und Komfort erhalten. Als erste Fluglinie außerhalb Asiens habe der DAX-Konzern das Gütesiegel nun auch für die gesamte Airline von Skytrax erhalten. Die auf Luftfahrt spezialisierte britischen Unternehmensberatung bewertet die erste Klasse der Lufthansa seit Jahren bereits mit fünf Sternen. Weltweit werden nur zehn Airlines mit den begehrten fünf Sternen bewertet.

"Die Auszeichnung ist eine verdiente Anerkennung unserer großen Anstrengungen, Lufthansa wieder zu einer der weltweit führenden Premium-Airlines zu machen", wird Carsten Spohr in der Mitteilung zitiert. Der Lufthansa-CEO führt den fünften Stern auf die Investitionen in Flotte und Kabinen sowie die Einführung digitaler Angebote und bessere Dienstleistungen am Boden und an Bord zurück. Lufthansa habe in den vergangenen Jahren Fortschritte besonders im Service gemacht, so Skytrax-Chef Edward Plaisted.

