Die Lufthansa ist die erste europäische Airline mit fünf Sternen im Skytrax-Ranking. Auch in der Übernahme der Air-Berlin-Tochter Niki geht es voran: Die Lufthansa sei bereit, die Airline fast ohne Slots zu übernehmen.

Für die kartellrechtliche Freigabe der Niki-Übernahme wäre die Deutsche Lufthansa zu einer Aufgabe des Großteils der Slots der Airline bereit. "Wir haben sehr fair und transparent offen gelegt, wieviel Slots wir bereit sind, abzugeben", sagte Vorstandschef Carsten Spohr am Montag. "Wir übernehmen eine Niki quasi ohne Slots, wenn es dann zum Okay der Europäischen Kommission kommt." Lufthansa befinde sich mit der Behörde in einem "sehr konstruktivem Dialog." Ob das Unternehmen 20 Flugzeuge mehr oder weniger genehmigt bekomme von Brüssel, sei "nicht überzubewerten". Natürliche arbeite Lufthansa auch an einem "Plan B", wenn der Deal platze. Dann würde der Konzern das organische Wachstum nochmal um 20 ...

