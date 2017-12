Die Anleger haben am Montag die Aktien des "Pocco"-Möbelhaus-Eigners Steinhoff im hohen Bogen aus ihren Depots geworfen. Die im MDax gelisteten Papiere stürzten in der Spitze bei hohem Umsatz um 10,5 Prozent auf 3,06 Euro ab. Das deutsch-südafrikanische Unternehmen kündigte zwar an, wie geplant am Mittwoch seine Zahlen für das Ende September...

