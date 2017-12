Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



In der "heute-show"-Ausgabe am Freitag, 8. Dezember 2017, 22.30 Uhr, begrüßt Oliver Welke mit Jens Spahn wieder einen Berliner Spitzenpolitiker im Studio.



Der erneut direkt gewählte Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär, der nach eigenen Angaben am liebsten innerhalb einer Regierung politisch gestaltet, steht Oliver Welke Rede und Antwort. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht die komplizierte Regierungsbildung nach der vergangenen Bundestagswahl.



In früheren Ausgaben waren mit Claudia Roth, Rainer Brüderle, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Kubicki, Hannelore Kraft, Peter Altmaier, Anton Hofreiter, Peter Tauber und zuletzt Gregor Gysi bereits prominente Politiker zu Gast in der "heute-show".



http://twitter.com/ZDFpresse



http://twitter.com/heuteshow



http://facebook.com/heuteshow



Ansprechpartner: Stefan Unglaube, Telefon: 06131 - 70-12186; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de//presse/heuteshow



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121