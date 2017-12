Die robuste Entwicklung der Weltkonjunktur spielt BASF massiv in die Karten. So haben die Ludwigshafener nun bekannt gegeben, die Preise für einen Großteil ihrer Kunststoffadditive um satte 15 Prozent zu erhöhen. Dies belegt die These der Deutschen Bank, wonach die Aussichten für die Branche derzeit "super" sind.

