AKTIENMÄRKTE (13.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.660,40 +0,62% +19,07% Euro-Stoxx-50 3.568,68 +1,17% +8,45% Stoxx-50 3.167,89 +0,94% +5,23% DAX 13.034,48 +1,35% +13,53% FTSE 7.326,83 +0,36% +2,58% CAC 5.374,31 +1,08% +10,53% Nikkei-225 22.707,16 -0,49% +18,80% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,3 -24

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,69 58,36 -1,1% -0,67 +1,2% Brent/ICE 63,18 63,73 -0,9% -0,55 +7,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,77 1.280,42 -0,6% -7,65 +10,5% Silber (Spot) 16,29 16,44 -0,9% -0,15 +2,3% Platin (Spot) 930,70 939,75 -1,0% -9,05 +3,0% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,2% +0,01 +21,6%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte zu Wochenbeginn ihre Rekordjagd wieder aufnehmen. Mit der Verabschiedung der US-Steuerreform durch den Senat hat das wichtige Vorhaben von US-Präsident Donald Trump eine weitere Hürde genommen. Dies sorgt für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. Das Repräsentantenhaus hatte die Steuerreform bereits Mitte November abgesegnet. Beide Kammern müssen nun ihre Versionen der Reform abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden. Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen festeren Start am Kassamarkt hin. Noch am Freitag hatten die Entwicklungen in der US-Politik auf das Sentiment gedrückt. Doch bereits im späten Handel konnte der Markt einen Großteil der Verluste wieder aufholen. Allerdings könnten neue Entwicklungen in der Affäre den Markt jederzeit wieder belasten, so ein Teilnehmer. Für einen Impuls könnte eine halbe Stunde nach dem Handelsstart der Auftragseingang der US-Industrie für den Oktober sorgen. Im Fokus dürfte auch eine Milliardenübernahme in der US-Gesundheitsbranche stehen, dies sich allerdings bereits abgezeichnet hatte. CVS wird Aetna für rund 69 Milliarden US-Dollar übernehmen, wie die beiden Unternehmen mitteilten. Aetna-Aktionäre erhalten 207 Dollar pro Aktie - 145 Dollar in bar und dem Gegenwert von 62 Dollar in CVS-Aktien. Das entspricht einer Prämie von rund 29 Prozent auf den Kurs der Aetna-Aktie Ende Oktober, bevor das Wall Street Journal über einen möglichen Deal berichtete.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 16:00 Auftragseingang Industrie Oktober PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +1,4% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fortschritte bei der US-Steuerreform sorgen am Montag an den Börsen in Europa für Kauflaune. Mit der Verabschiedung durch den Senat hat das wichtige Vorhaben von US-Präsident Donald Trump eine weitere Hürde genommen. Dies sorgt für Zuversicht unter den Investoren, dass eine Umsetzung in greifbare Nähe gerückt ist. Davon profitiert auch der Dollar, der Euro tendiert im Umkehrschluss etwas leichter, was positiv für die exportorientierten europäischen Aktien ist. Positiv für den Bankensektor wirken steigende Renditen am US- Anleihemarkt. Sie ziehen an, weil die Steuerreform die Konjunktur stützen und damit die Preise antreiben dürfte und weil zugleich das Haushaltsdefizit in den USA steigen dürfte. Der Renditeanstieg schwappt nach Europa herüber und treibt die Kurse der Bankenaktien an. Das Kreditgeschäft der Banken profitiert von einem höheren Zinsumfeld. Der Stoxx-Bankenindex steigt um 1,3 Prozent, übertroffen wird er nur vom Index der Autotitel, der am Freitag noch das Schlusslicht war. Daneben werden auch Deutsche Telekom, BMW, BASF, Brenntag und Covestro als potenzielle Gewinner der US-Steuerreform bezeichnet. "Sie alle haben große Geschäftsanteile in den USA, die Deutsche Telekom mit T-Mobile US eine Tochter und BMW eine große Produktionsstätte", sagt ein Händler. Der Index der Chemiewerte legt um 1 Prozent zu. Hier macht die Deutsche Bank die Kurse: Das Haus hat BASF, Linde, Evonik und Symrise als Topwerte bezeichnet. Linde und Evonik ziehen an. Hauptthema im TecDAX sind Dialog Semiconductor. Nach entsprechenden Medienberichten in der Vorwoche hat Dialog jetzt selbst mitgeteilt, dass man Apple zwar weiter mit Chips beliefern wird, die Aussage gilt aber nur kurz- und mittelfristig. Längerfristig könne Apple die Chips aber auch selbst fertigen, so Dialog. Nach dem Einbruch um rund 20 Prozent in der Vorwoche knickt der Kurs um weitere 17 Prozent ein auf 25,67 Euro. Vom Jahreshoch im Februar hat sich der Kurs damit halbiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:19 Fr, 18:16 % YTD EUR/USD 1,1854 +0,06% 1,1846 1,1901 +12,7% EUR/JPY 133,86 +0,06% 133,78 133,37 +8,9% EUR/CHF 1,1660 +0,00% 1,1660 1,1618 +8,9% EUR/GBP 0,8769 -0,61% 0,8823 1,1341 +2,9% USD/JPY 112,93 -0,00% 112,93 112,05 -3,4% GBP/USD 1,3517 +0,67% 1,3426 1,3498 +9,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

An den Märkten in Ostasien hat sich am Montag keine einheitliche Tendenz herausgeschält, wobei in der zweiten Hälfte eher die Käufe überwogen. Teilnehmer sagten, dass die Entwicklungen der US-Politik nur wenig Auswirkung auf die Kurse hatten. Am frühen Samstagmorgen passierte ein Steuerreformpaket den US-Senat, was die Chance auf einen Abschluss noch in diesem Jahr erhöht. Zugleich spitzt sich die Russland-Affäre zu, nachdem der ehemalige Sicherheitsberater Michael Flynn eingeräumt hat, Falschaussagen gegenüber den Ermittlungsbehörden gemacht zu haben. Die ANZ Bank meint aber hierzu, dass die Nachricht an sich für die Märkte nicht so wichtig sei. Allerdings könnten durch Enthüllungen Flynns weitere Personen in den Fokus von Ermittlern und Öffentlichkeit geraten. Ein Haupttrend waren die Erholungsbewegungen bei Aktien, die in der Vorwoche unter Druck gestanden hatten. Aus dem Rahmen der überwiegend nur moderaten Bewegungen fiel die Börse in Korea, die um über 1 Prozent nach oben lief. Sie profitierte von der Erholung der Samsung-Aktie, die nach dem Wochenminus von über 8 Prozent nun 1 Prozent zulegte. Generell zeigten sich Technologiewerte quer durch die Börsenplätz mit Aufschlägen. Am Devisenmarkt rückte der Dollar mit dem Erfolg bei der US-Steuerreform vor. Allerdings half der schwächere Yen dem japanischen Markt wenig. Der Nikkei-225 gab um 0,3 Prozent nach auf 22.757 Punkte. In Australien stützten vor allem die Minenwerte. BHP Billiton und Rio Tinto stiegen um jeweils rund 1,5 Prozent, befördert unter anderem von den anziehenden Preisen für Eisenerz. Dagegen gehörten die Banken weiterhin nicht zu gesuchten Werten. Grund war die Mitteilung der vergangenen Woche, wonach sich die Regierung nach einer Reihe von Skandalen die heimische Finanzindustrie vorknöpft. Eine Kommission werde über zwölf Monate das Verhalten der nationalen Banken, Finanzdienstleister, Versicherer und Pensionsfonds untersuchen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall von europäischen Staats- und Unternehmensanleihen (Credit Default Swaps; CDS) gehen zum Wochenauftakt zurück. "Die Steuerreform in den USA erhöht die Risikofreude", sagt ein Marktteilnehmer. Der US-Senat hat am Wochenende die Weichen für die lange diskutierte Steuerreform gestellt. Die Unternehmenssteuern in den USA sollen auf 20 Prozent sinken von 35 Prozent derzeit.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Lufthansa würde bei Niki-Übernahme auf die meisten Slots verzichten

Um die Wettbewerbsbedenken der EU-Kommission zu zerstreuen, ist die Lufthansa nach den Worten von Konzernchef Carsten Spohr bereit, beim Kauf des Ferienfliegers Niki auf die meisten Start- und Landerechte zu verzichten. Man habe mit der Kommission in der vergangenen Woche einen sehr konstruktiven Dialog geführt, sagte Spohr am Rande der Auszeichnung der Lufthansa als "Fünf-Sterne-Airline". Man habe angeboten Niki "quasi ohne Slots" zu übernehmen.

Britische Aufsicht rügt Commerzbank - Zeitung

Die britische Finanzaufsicht FCA hat der Commerzbank wegen Versäumnissen bei der Überprüfung von Kunden einem Zeitungsbericht zufolge eine Rüge erteilt. Die Maßnahmen zur Verhinderung von Finanzkriminalität (financial crime controls) in der Londoner Commerzbank-Niederlassung seien mangelhaft, kritisierte die FCA, wie das Handelsblatt berichtet. Das Institut müsse das Problem umgehend angehen und abstellen.

Compugroup kauft Softwarespezialisten für Zahnärzte

Die Compugroup Medical SE baut ihre Stellung in Belgien mit einem weiteren Zukauf aus. Sie übernimmt die in Wetteren ansässige Advanced Technology Explained NV, die unter dem Namen Dentadmin Softwarelösungen für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Parodontologen anbietet. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Nordex erhält Auftrag für Parkerneuerung in Spanien

Nordex soll einen der ältesten Windparks der Acciona Energia in Spanien erneuern. Dies soll im zweiten Halbjahr 2018 erfolgen, wie das Hamburger Unternehmen mitteilte. Der Auftrag betreffe den 30-MW-Windpark El Cabrito mit zwölf Großanlagen. Acciona Energia habe sich für acht Turbinen der Baureihe N100/3000 und vier Anlagen vom Typ AW70/1500 entschieden. Der Auftrag umfasse neben der Lieferung der Anlagen auch deren Garantie über eine Laufzeit von zunächst zwei Jahren.

Steinhoff nennt am 6. Dezember ungeprüfte Zahlen

December 04, 2017

Die Steinhoff International Holdings wird am 6. Dezember Zahlen für das Geschäftsjahr 2016/17 (30. September) vorlegen. Diese seien noch nicht testiert, teilte der Möbelhändler mit. Die Überprüfung verzögere sich vor allem aufgrund der Untersuchungen in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft prüft mutmaßliche Bilanzfälschungen. Testierte Zahlen will die im MDAX notierte Gesellschaft vor dem 31. Januar nennen.

Bewährungsstrafen für ehemalige Manager des Internetkonzerns Unister

Zwei ehemalige Manager des Internetkonzerns Unister sind zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Der ehemalige Finanzchef von Unister, Daniel K., bekam vom Landgericht Leipzig zwei Jahre auf Bewährung sowie eine Geldstrafe, der frühere Leiter Flugbereich der Unister-Gruppe, Holger F., wurde zu einem Jahr und sieben Monaten auf Bewährung verurteilt. Die Anklage hatte K. Betrug, Steuerhinterziehung und unerlaubten Vertrieb von Versicherungsgeschäften vorgeworfen, F. musste sich ebenfalls wegen Betrugs verantworten.

Staatsanwälte verzichten auf Revision im Schlecker-Prozess

Die Staatsanwaltschaft verzichtet nach dem Urteil im Schlecker-Prozess auf eine Revision. Die Bewertung des Sachverhalts entspreche "weitgehend" der Auffassung der Anklage, teilte das Landgericht Stuttgart mit. Vergangene Woche war der einstige Patriarch von Europas größter Drogeriekette, Anton Schlecker, zu einer Bewährungsstrafe sowie einer Geldstrafe verurteilt worden. Seine Kinder Lars und Meike Schlecker wurden zu Gefängnisstrafen von mehr als zweieinhalb Jahren verurteilt. Ihre Anwälte legten daraufhin Revision gegen das Urteil ein.

Zeitfracht und Nayak behalten nur 250 Mitarbeiter von Air Berlin Technik

Im Rahmen des Verkaufs von Air Berlin Technik an die Bietergemeinschaft Zeitfracht und Nayak wird nur ein geringer Teil der Mitarbeiter übernommen. Wie die beiden Käufer mitteilten, werden rund 250 Arbeitsplätze in Berlin und Düsseldorf gesichert. Rund 700 Arbeitnehmer könnten in eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft wechseln.

Capital Stage erwirbt 2 Solarparks in den Niederlanden

Der Solar- und Windparkbetreiber Capital Stage AG hat erstmals zwei Solarparks in den Niederlanden erworben und sieht dort gute Rahmenbedingungen für weitere Investitionen. Die Photovoltaikanlagen, die vom Projektentwickler Sunstroom Engineering B.V. erworben wurden, erzeugen insgesamt 47,6 Megawatt Strom und sollen voraussichtlich im Oktober 2018 an das Stromnetz angeschlossen werden.

Dialog: Apple könnte Chips künftig auch selbst entwickeln

Dialog Semiconductor rechnet kurzfristig weiterhin mit Aufträgen des Großkunden Apple, mittelfristig könnte der iPhone-Hersteller allerdings die wichtigen Chips in Eigenregie herstellen. Der Chiphersteller besänftigte nervöse Investoren damit, dass man Apple weiterhin mit Powermanagement-Lösungen (PMIC) beliefere. "Die Geschäftsbeziehungen zum größten Kunden bleiben unverändert stark", heißt es von Dialog in Reaktion auf einen Bericht der Wirtschaftszeitung Nikkei von vergangener Woche.

Kabelhersteller Prysmian kauft General Cable in Milliardendeal

Die italienische Prysmian SpA verstärkt sich mit einem milliardenschweren Zukauf. Der Kabelproduzent übernimmt eigenen Angaben zufolge die amerikanische General Cable Corporation. Der Kaufpreis von 30 US-Dollar je Aktie bewertet den US-Konzern mit knapp 3 Milliarden Dollar.

Peugeot baut mit japanischer Nidec Elektromotoren

Peugeot hat sich einen Partner im Bereich der Elektromobilität gesucht. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es sich mit der japanischen Nidec Corp auf die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens verständigt, das Elektromotoren entwickeln und produzieren wird.

Italienische Staatsanwaltschaft wirft Luxus-Modefirma Gucci Steuerflucht vor

Die italienische Luxus-Modefirma Gucci wird der Steuerhinterziehung verdächtigt. Wie das Unternehmen mitteilte, wurden Konzernzentralen in Mailand und Florenz von der Polizei durchsucht. Die italienische Tageszeitung La Stampa hatte zuvor berichtet, die Mailänder Staatsanwaltschaft ermittele wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro gegen den Luxuswarenhersteller. Das zur französischen Kering-Gruppe gehörende Unternehmen hatte zuletzt ein starkes Wachstum vermeldet.

Facebook stärkt seine Präsenz in London

Mit der Eröffnung eines neuen Entwicklungszentrums baut der US-Internetriese Facebook seine Präsenz in London aus. In dem Bürokomplex im Zentrum der britischen Hauptstadt, der am Montag eröffnet werden sollte, sollen nach Angaben des sozialen Netzwerks 800 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Damit entstehe dort Facebooks größte Technologie-Drehscheibe außerhalb der USA, erklärte das Unternehmen.

December 04, 2017

