Toyota Hybrid Taxi Challenge: Die besten Fahrer kommen aus Berlin /// ARI revolutioniert das Fahrzeugleasing in Deutschland

Deutschlands effizienteste Taxifahrer kommen aus Berlin. Das Team von Metro Cab hat sich in der Toyota Hybrid Taxi Challenge gegen die Kollegen aus der eigenen Stadt und gegen den Battle-Partner München durchgesetzt. Kein anderes Team war von Mitte Juli bis Mitte September mit seinem Prius+ häufiger im Elektromodus unterwegs. Zudem lag der Treibstoffverbrauch exakt bei den Werksangaben von nur 4,1 Liter auf 100 km.

Pro Stadt wurden die Werte von je zehn Fahrern ermittelt und ausgewertet. Alle Toyota Hybrid-Taxen waren hierzu mit E-Testing Aufzeichnungsgeräten ausgestattet, die während der Fahrt die Zeit messen in der das Fahrzeug ausschließlich elektrisch unterwegs war. "Dass unsere Fahrer den Wettbewerb schließlich mit dem besten Wert abschließen konnten, freut mich natürlich sehr", so Metrocab. "Von diesem Gewinn profitieren unsere Kunden und die Umwelt gleichermaßen. Im Elektromodus gleiten unsere Hybridfahrzeuge nicht nur vollkommen lautlos durch die Straßen, sie stoßen auch keinerlei Schadstoffe aus".Toyota Hybridfahrzeuge sind daher perfekt für das innerstädtische Taxi-Geschäft geeignet. Neben ihrer außerordentlichen Zuverlässigkeit und Qualität überzeugen sie dank der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor mit geringen Wartungskosten und niedrigem Verbrauch. Im Stop-and-Go-Verkehr kann die Hybridtechnik ihre Stärken ausspielen: Niedriger CO 2 - und Schadstoffausstoß passen perfekt an die heutigen Anforderungen von Luftreinhaltung und Klimaschutz. Zudem sind Hybridmodelle deutlich leiser.

Die ARI Fleet Germany bietet mit "ARI FlexLease" ab sofort ein Leasingmodell für alle gewerblich genutzten Fahrzeugtypen an. Diese Finanzierungslösung mit flexiblen Laufzeiten ohne Kilometerbegrenzungen, kombiniert mit transparenten Abrechnungsmodellen, hat Kostenvorteile von bis zu 20 %.

Das Modell eines Open-End-Finance-Lease bedeutet einen kompletten Systemwechsel gegenüber den bereits etablierten Leasingmodellen, da erstmalig die Vermarktungserlöse eines Fahrzeugs am Vertragsende vollumfänglich dem Leasingnehmer zufließen und nicht wie bisher beim Leasinggeber verbleiben. Auch die vollkommen flexiblen Laufzeiten und die Möglichkeit, die Fahrzeuge jederzeit nach Bedarf an den Leasinggeber zurückzugeben, ohne zusätzliche intransparente Vertragsstrafen bezahlen zu müssen, zeichnen das Produkt aus. Zudem ist das weithin bekannte Problem der Berechnung von Minderwerten am Vertragsende in den flexiblen Modellen von ARI gelöst, da hier keine gesonderte Minderwertabrechnung stattfindet.

