Hamburg (ots) - am 8. Dezember 2017 um 10 Uhr im bisherigen Raum 0.39 an der Bucerius Law School, Jungiusstraße 6 in Hamburg.



Henning Voscherau (1941-2016) war von 1988 bis 1997 Erster Bürgermeister Hamburgs. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre sowie der Promotion an der Universität Hamburg arbeitete er von 1974 bis 2011 (mit Unterbrechung seines Wirkens als Erster Bürgermeister) als Notar und anschließend als Rechtsanwalt. Er gehörte der Gründungskommission, dem Aufsichtsrat und seit November 2003 als Vorsitzender dem Kuratorium der Bucerius Law School an.



Die ZEIT-Stiftung und die erste private Hochschule für Rechtswissenschaft in Deutschland laden zu einem Festakt anlässlich der Einweihung des Dr. Henning Voscherau Board Room ein. Annerose Voscherau und weitere Familienmitglieder, der Vorstand der ZEIT-Stiftung, Mitglieder des Kuratorium, des Aufsichtsrat und der Leitung der Hochschule sind anwesend.



Begrüßung: Prof. Dr. Michael Göring, Vorsitzender des Vorstandes der ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius Grußwort des Senats: Katharina Fegebank, Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg und Präses der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung Dankesworte: Annerose Voscherau oder ein anderes Mitglied der Familie Voscherau.



