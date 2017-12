Königstein im Taunus (ots) -



Was sind meine Ziele? Wofür brenne ich? Wie erreiche ich, was ich will? Diese Fragen stellt sich jeder Arbeitnehmer im Lauf seiner Karriere. Die einen scheitern aber daran, dass sie nicht wissen, was sie wollen oder was zu ihnen passt; die anderen nehmen sich vieles vor nach dem Motto: "Man könnte ja mal...", sie bringen es aber nie zu Ende. Das muss nicht so sein: Ab dem 15.01.2018 startet karriere tutor® den Zertifikatskurs "Selbstmanagement und Motivation" in Kooperation mit dem Institute of Electronic Business der Universität der Künste Berlin. Darin lernen die Teilnehmer, endlich die richtigen Ziele im Job zu setzen und die eigene Kraft für die Umsetzung zu mobilisieren.



Grundlage des Lehrgangs ist das seit vielen Jahren bewährte und erfolgreiche Zürcher Ressourcen Modell (ZRM©). Das Modell basiert auf den neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen der Motivationspsychologie und der Neurowissenschaften zum menschlichen Lernen und Handeln. Die Wirksamkeit ist durch zahlreiche Studien wissenschaftlich belegt. Gemeinsam mit dem Dozenten des Kurses Prof. Dr. D. Georg AdlmaierHerbst hat karriere tutor® auf Grundlage des Modells jetzt einen intensiven Online-Lehrgang entwickelt. "Der Kurs bietet klare Schritte, damit die Teilnehmer langfristig erfolgreich sein und ihre Ziele in die Tat umsetzen können" erklärt Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst. Dabei lernen die Teilnehmer zunächst die theoretischen Grundlagen der Persönlichkeitsentwicklung kennen. Wie entwickelt sich die Persönlichkeit? Wie bewerten wir Situationen und wie treffen wir Entscheidungen? Diese und andere Fragen werden dabei wissenschaftlich betrachtet. Wichtigster Teil des Kurses ist das anschließende Training. "Wir unterstützen jeden Teilnehmer ganz individuell dabei, seine wahren, persönlichen Ziele aufzudecken, persönliche Ressourcen zu erkennen und diese für die Umsetzung der eigenen Ziele einzusetzen", so Prof. Dr. D. Georg AdlmaierHerbst. Das intensive Trainingsprogramm dauert insgesamt 14 Wochen.



Eine Anmeldung ist ab sofort möglich. Die Teilnehmer erhalten bei erfolgreichem Abschluss des Kurses ein Abschlusszertifikat des Institute of Electronic Business der Universität der Künste in Berlin. "Wir sind sehr stolz, dass wir unseren Teilnehmern durch die Kooperation mit der Universität der Künste und Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst dieses Universitätszertifikat anbieten können", freut sich Oliver Herbig, Geschäftsführer von karriere tutor®. Mit dem Kurs "Selbstmanagement und Motivation beschreitet das Unternehmen neue Wege und erschließt sich erstmalig das Geschäftsfeld "Persönlichkeitsentwicklung". Oliver Herbig: "Der Kurs ist das erste von mehreren Angeboten, die wir in diesem Feld entwickeln und anbieten werden, denn die Persönlichkeitsentwicklung wird künftig für den beruflichen Erfolg immer wichtiger werden. Deshalb möchten wir unsere Teilnehmer auch auf diesem Gebiet bestmöglich unterstützen."



Über Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst:



Prof. Dr. D. Georg Adlmaier-Herbst hat Wirtschaftswissenschaften, Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften studiert. Nach seinem Studium bildete er sich zum zertifizierten ZRM®-Coach (Zürcher Ressourcen Modell) des Instituts für Selbstmanagement und Motivation Zürich (ISZM) weiter. Heute ist er zum einen als Berater international für Unternehmen, Organisationen und Personen tätig; zum anderen ist er Honorarprofessor am Berlin Career College der Universität der Künste Berlin, Gastprofessor an der Jiao-Tong Universität in Shanghai und der Lettischen Kulturakademie in Riga. Er unterrichtet als Hauptdozent in mehreren Executive-Kursen an der Universität St. Gallen. Seit 2017 ist er Academic Head bei karriere tutor®.



Über die karriere tutor GmbH:



Die 2015 gegründete karriere tutor® GmbH mit Sitz in Königstein im Taunus ist Experte für Online Weiterbildungen. Ziel des erfolgreichen Startups ist es, Menschen erfolgreicher und glücklicher in ihrem Job zu machen. Das Angebot des Unternehmens beschränkt sich deshalb nicht nur auf Weiterbildungen, sondern ist ganzheitlich angelegt. So bietet karriere tutor Teilnehmern Unterstützung bei der Suche nach dem Traumjob an oder bereitet sie mit kostenlosen Bewerbercoachings auf die optimale Präsentation beim Wunscharbeitgeber vor. Zwei Jahre nach der Gründung engagieren sich heute bereits über 40 fest angestellte Mitarbeiter täglich für die Erreichung dieses Ziels. Eine der zentralen Säulen des Unternehmens ist die Entwicklung von innovativen Weiterbildungsmodellen und die fortlaufende Gestaltung von zukunftsfähigen Formen des beruflichen Lernens.



