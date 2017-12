Nicht mehr billig, sondern renommiert. So sieht Lufthansa-Chef Carsten Spohr die Airline. Seine Mühen zahlen sich aus: Als erste europäische Fluglinie wird die Lufthansa von Skytrax mit der höchsten Auszeichnung bewertet.

Für Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr machen sich die milliardenschweren Investitionen in die Qualität seiner Airline offenbar bezahlt. Die britische Beratungsfirma Skytrax zeichnete den Kranich-Flieger am heutigen Montag überraschend mit dem fünften Stern aus, um den sich Lufthansa seit Jahren bemüht. Die Auszeichnung gilt als "Oscar" der Flugbranche und wurde bislang noch nie an eine europäische Gesellschaft verliehen.

"Die Standards im Kabinen- und Airportservice der Lufthansa haben sich dramatisch verbessert", erklärte Skytrax-Vorstandschef Edward Plaisted jetzt in Frankfurt. Lufthansa habe dies in einer erstaunlich kurzen Zeit geschafft. Überprüft werden in der Bewertung von Skytrax nicht weniger als 800 Arbeitsbereiche am Boden und in der Luft, darunter Sitzkomfort, Catering, Sicherheit und das Unterhaltungsprogramm an Bord. In einem aufwändigen Programm hatte die Kranich-Airline in den letzten Jahren die Kabinen der First, Business, Premium Economy und Economy umfassend erneuert. Darüber hinaus hat die Lufthansa Milliarden investiert, um neue Flugzeuge für die Flotte zu kaufen.

