Das Untersuchungsgericht in Brüssel wird am 14.12. über die Auslieferung des ehemaligen katalanischen Regierungspräsidenten entscheiden. Zwei weitere ehemalige Regierungsmitglieder müssen in Spanien in Haft bleiben.

Über die Auslieferung des ehemaligen katalanischen Regierungspräsidenten Carles Puigdemont von Belgien an Spanien soll am 14. Dezember eine erste Entscheidung fallen. Dies kündigte das zuständige Untersuchungsgericht in Brüssel am Montag an, wie belgische Medien berichteten.

Puigdemont war am Morgen mit vier weiteren ehemaligen Ministern des katalanischen Kabinetts vor dem Gericht erschienen. Die spanische Justiz hat europäische Haftbefehle gegen die fünf separatistischen Politiker erlassen, die sich im Oktober nach Belgien abgesetzt hatten.

Ihnen werden ...

