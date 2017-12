Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt im Dezember leicht

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im Dezember erstmals seit August wieder etwas gesunken. Nach Angaben des Beratungsunternehmens ging er auf 39,1 (November: 42,4) Punkte zurück. Ursache waren hauptsächlich die weniger optimistischen Erwartungen der 975 Umfrageteilnehmer. Der entsprechende Index sank auf 11,0 (16,3) Punkte, während der Index der Lagebeurteilung lediglich auf 71,0 (71,8) Punkte zurückging. Nach Einschätzung von Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner blicken die Anleger bei der Beurteilung der möglichen Neuauflage der großen Koalition mit Argusaugen auf die Forderungen der SPD.

VDMA: Auslandsgeschäft bleibt stark, Inland holt auf

Der Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau bleibt gut in Fahrt. Im Oktober lagen die Bestellungen um 9 Prozent höher als im Vorjahr, wie der Branchenverband VDMA mitteilte. Die Auslandsorders erreichten einen Zuwachs von 10 Prozent. Die größte Dynamik kam aus den Euro-Partnerländern. Hier wurde ein Plus von 17 Prozent verbucht, während die Bestellungen aus den Nicht-Euro-Ländern um 8 Prozent stiegen. "Gegenwärtig wird die Konjunktur im Maschinenbau ganz klar von den Exporten angetrieben", erläuterte VDMA-Konjunkturexperte Olaf Wortmann.

Deutsche Bank: EU könnte Output Floors für interne Modelle mildern

EU-Änderungen am Standardmodell zur Berechnung der Risikoaktiva (RWA) von Banken könnten nach Einschätzung der Deutschen Bank die Auswirkungen der vom Baseler Ausschuss geplanten Output Floors für den Einsatz interner Modelle mildern. Derzeit ist geplant, dass die mit internen Modellen berechneten RWA künftig mindestens 72,5 Prozent der mit dem Standardansatz ermittelten RWA ausmachen müssen. Liegen allerdings die Standardanforderungen niedriger als bisher, könnte das den Einfluss des höheren Output Floors zumindest teilweise kompensieren.

Warum Zentralbanken weiter die Wertpapierpreise verzerren

Die Zentralbanken entfernen sich zwar von ihrer außergewöhnlichen Geldpolitik, mit der sie auf die Finanzkrise reagierten. An einigen Märkten gibt es jedoch weiterhin riesige Verzerrungen. Die Konsequenzen der jahrelangen lockeren Geldpolitik werden Investoren also noch einige Zeit beschäftigen. Der Euro, der Dollar, amerikanische und deutsche Staatsanleihen sind eng verzahnt: Die Wechselkurse reagieren häufig auf Erwartungen an die Geldpolitik, was sich wiederum in den Anleiherenditen niederschlägt.

Seehofer macht Platz für Söder als Ministerpräsident

CSU-Chef Horst Seehofer wird Anfang 2018 das Amt des bayerischen Ministerpräsidenten an seinen Konkurrenten Markus Söder abgeben. Das gab CSU-Fraktionschef Thomas Kreuzer nach einer Sondersitzung der CSU-Landtagsabgeordneten in München bekannt. Demnach wird Seehofer irgendwann in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres aus der Staatskanzlei ausziehen. Zuvor hatte sich die Landtagsfraktion einstimmig für Söder als Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen im Herbst 2018 ausgesprochen.

IfW will Senkung des Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) soll nach einer Forderung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW) wegen der guten Kassenlage ihren Beitragssatz auf 2,5 Prozent senken. Die BA könne in diesem und im kommenden Jahr nach seinen Berechnungen "jeweils einen Überschuss von gut 6 Milliarden Euro" erwarten, erklärte der Kieler Finanzwissenschaftler Alfred Boss.

Metallindustrie erteilt 28-Stunden-Woche klare Absage

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Rainer Dulger, bleibt im Streit über eine 28-Stunden-Woche in der Metall- und Elektroindustrie mit teilweisem Lohnausgleich hart. "Wer mehr arbeitet, verdient mehr. Wer weniger arbeitet, verdient weniger. Daran werden wir nicht rütteln", sagte Dulger den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Verdächtiges Postpaket in Thüringer Staatskanzlei eingegangen

Nach dem Fund einer Paketbombe in Potsdam ist auch in der thüringischen Staatskanzlei in Erfurt ein verdächtiges Paket eingegangen. Die Sendung sei bereits am Freitagnachmittag eingegangen und dann bei der Sichtung am Montag aufgefallen, sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej. Derzeit prüften Polizei und Staatsanwaltschaft, worum es sich dabei genau handle. An "Spekulationen" wolle sich die Staatskanzlei nicht beteiligen.

Belgische Justiz entscheidet am 14. Dezember über Auslieferung Puigdemonts

Die belgische Justiz will am 14. Dezember über eine mögliche Auslieferung des abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont nach Spanien entscheiden. Das teilten die Anwälte Puigdemonts am Montag in Brüssel mit. Puigdemont und vier seiner Minister hatten sich nach Belgien abgesetzt, als die Lage nach der Unabhängigkeitserklärung durch das Parlament in Barcelona eskalierte. Spanien stellte daraufhin europäische Haftbefehle gegen die Politiker.

Acht Verdächtige nach Mord an maltesischer Journalistin festgenommen

Nach der Ermordung der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia auf Malta sind acht Verdächtige festgenommen worden. Alle acht hätten die maltesische Staatsangehörigkeit, teilte Regierungschef Joseph Muscat am Montag mit. Die 53-jährige Caruana Galizia, die mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt hatte, war Mitte Oktober durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden.

Jordanien warnt vor Verlegung der US-Botschaft nach Jerusalem

Jordanien hat die USA vor einer Anerkennung Jerusalems als israelischer Hauptstadt und der Verlegung der US-Botschaft dorthin gewarnt. Außenminister Ajman Safadi drang in einem Telefongespräch mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson darauf, "den historischen und rechtlichen Status von Jerusalem zu bewahren, und jede Entscheidung zu vermeiden, die diesen Status zu ändern sucht", wie die amtliche Nachrichtenagentur Petra meldete.

Venezuela kündigt Schaffung virtueller Währung an

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat die Schaffung einer virtuellen Währung für das krisengeplagte Land angekündigt. Der Staatschef sagte in seiner wöchentlichen Ansprache, die Währung namens "Petro" werde sich auf die Öl- und Gasvorkommen sowie die Gold- und Diamantenreserven Venezuelas stützen. Das Land wolle "neue Formen der globalen Finanzierung" vorantreiben, um seine wirtschaftliche und soziale Entwicklung voranzubringen.

