Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, entscheidend für den langfristigen Erfolg an der Börse ist die disziplinierte Umsetzung einer Handelsstrategie, die sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten funktioniert. Im Champions-Trader begleiten wir die mittel- und langfristigen Aufwärtstrends der weltweit besten Aktien mit Derivaten. Denn so lassen sich die ohnehin überdurchschnittlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...