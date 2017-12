Die Aktie vom Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor hat am 30. November ganze 18% an Wert verloren und zeigt sich auch zum Start in die neue Woche deutlich schwächer - aktuell geht es über 20% in den Keller auf ein neues 12-Monats-Tief. Die Angst der Dialog-Semiconductor-Anleger vor einem Wegbruch des wichtigen Geschäfts mit Apple hat zu Wochenbeginn neue Nahrung erhalten. Eine...

