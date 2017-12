FMW-Redaktion

Am Freitag ging es an den Märkten, vor allem aber an der Wall Street, heftig zur Sache, nachdem ABC News gemeldet hatte, dass Donald Trump selbst Mike Flynn angewiesen habe, Kontakte zu russischen Offiziellen aufzunehmen. Inzwischen hat ABC diese Meldung stark eingeschränkt (die Kontaktaufnahme sei nicht im Wahlkampf, sondern nach der Wahl Trumps, aber noch vor dessen Amtsübernahme erfolgt). Den für die Meldung veranwortlich zeichnenden Journalisten Brian Ross hat ABC inzwischen für vier Wochen suspendiert, in diesem Zeitraum erhält er kein Gehalt.

Aber am Freitag haben sehr viele Leute sehr viel Geld verloren - und Donald Trump forderte in einem Tweet, dass den Betroffenen eigentlich Schadensersatz zustehen würde:

People who lost money when the Stock Market went down 350 points based on the False and Dishonest reporting of Brian Ross of @ABC News (he has been suspended), should consider hiring a lawyer and suing ABC for the damages this bad reporting has caused - many millions of dollars!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017

Sichtbar wird das, was da am Freitag passiert ist, besonders anhand einer Kennzahl, die die CBOE (die Optionsbörs in Chicago) heute bekannt gegeben hat: noch nie wurden so viele VIX-Optionen ...

