Eine Neuauflage von Schwarz-Rot rückt näher: Der SPD-Parteivorstand billigt den Vorschlag von Martin Schulz, ergebnisoffene Gespräche mit der Union zu führen. Was eine große Koalition diesmal besser machen muss.

Stellen wir uns für einen Moment vor, die Zukunft wäre schon angebrochen. Und nehmen wir für einen kurzen Augenblick an, hier spräche bereits der Minister einer neuen großen Koalition - welchen Eindruck würde der Mann da vorne auf der Bühne wohl machen, hier, beim Klassentreffen der deutschen Wirtschaft in Berlin, dem Arbeitgebertag?

"Unternehmerisches Handeln hat Vorbildcharakter", ist einer der Sätze, die vorne am Rednerpult fallen. "Die deutsche Politik muss sich vom Klein-Klein und von taktischen Tricks lösen", heißt es weiter und: "Der Staat muss Dienstleister sein, nicht Nervensäge." Und dann zitiert der Mann noch sein Lieblingsbuch, den "Leopard" von Giuseppe Tomasi di Lampedusa: "Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert." Respektvoller Applaus für Martin Schulz.

Das war am vergangenen Mittwoch. Natürlich ist Schulz noch kein Mitglied einer neuen Regierungskoalition aus CDU, CSU und SPD. Schulz ist SPD- Parteichef, nichts weiter, noch dazu einer, der um sein politisches Überleben kämpft. Ein Wörtchen sollte man sich aber stets dazu denken: bisher. Denn die Dinge ändern sich derzeit schnell, sehr schnell.

Die Bundesrepublik hat zwei bemerkenswerte, wahrscheinlich sogar einzigartige Wochen hinter sich, eigenartig beschleunigte und gebremste Tage voller Turbulenzen: Nach dem Platzen der Jamaika-Sondierung sah erst alles nach Neuwahlen aus, dann wieder nicht. Plötzlich näherten sich SPD und Union mit wechselseitigen Koalitionspreistreibereien einander an, dann wieder nicht. Der Glyphosat-Alleingang des geschäftsführenden Landwirtschaftsministers Christian Schmidt in Brüssel dehnte die zarten Bande gleich wieder auseinander. Es folgten: ausgiebige Therapiegespräche beim Bundespräsidenten. Hin und her, locken und blocken, so geht das gerade täglich in der Hauptstadt.

Was aber wird bleiben - nach all den Irrungen und Wirrungen? An einer Zusammenarbeit von Schwarz und Rot, von Angela Merkel und Martin Schulz, führt kaum ein Weg vorbei. Schulz muss auf dem Parteitag kommende Woche zwar erst einmal seine Position festigen - unter feurigen Beteuerungen, es gebe keine Automatismen und gewaltige inhaltliche Hürden. Doch er dürfte seine Genossen an den Gedanken gewöhnen, dass Total-Opposition Mist ist. Ob am Ende tatsächlich die große Koalition ihre Wiederauferstehung feiert oder die SPD eine Minderheitsregierung Merkels toleriert, ist offen. Sicher scheint nur, dass Schwarz und Rot zueinanderfinden - müssen. Weil man sich einig ist in Berlin, dass Neuwahlen nicht infrage kommen. Dass die Politik einen Auftrag der Wähler zu erfüllen hat. Und nicht die Wähler einen Auftrag der Politik.

Damit Union und SPD keine Koalition der Unwilligen und Versehrten bilden - dazu allerdings bedarf es einer Erzählung. Ein neuer Zusammenschluss muss gut begründen, warum er eine weitere Chance verdient hat. Christian von Stetten beispielsweise, Chef des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) der Union im Bundestag, ist überzeugt, dass große Koalitionen nur dann eine Legitimation haben, "wenn sie große Reformprojekte anpacken, die das Land modernisieren und nach vorn bringen". Das habe in den vergangenen vier Jahren nicht geklappt.

Tatsächlich hat die große Koalition 2013 bis 2017 nur das Glück des Aufschwungs genossen, das immerwährende Steuerplus verteilt und niemandem etwas zugemutet. Was sich Reform nannte, hieß meist Geldausgeben - im Glauben, das Gute zu tun. Alternde Gesellschaft, digitale Revolution, Zukunft des Standorts - das waren Themen für Sonntagsreden und schicke Events, die mittwochs im Kabinett kaum eine Rolle spielten. Diesmal müsste eine neue Regierung investieren statt regulieren, wagen statt verwalten.

