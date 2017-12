IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems, Inc. schließt Partnerabkommen mit IDW Media Holdings, Inc. zur Erweiterung des Preisvergabe- und Werbesystems für Videospiele

Zu den Spielerprämien zählen auch Comic-Hefte und Graphic Novels wie Transformers und viele andere

Vancouver, BC und San Diego, CA - 4. Dezember 2017 - Versus Systems Inc. (CSE: VS) (OTCQB: VRSSF) (FRANKFURT: BMVA) hat heute ein Partnerabkommen mit IDW Media Holdings, Inc. (OCTQX: IDWM), dem Produzenten von Comics und Graphic Novels (Komikromanen) für Star Trek, Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, My Little Pony etc., bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft soll das Produktangebot bei der Preisvergabe in Videospielen erweitert werden. Die Spieler treten im Spiel gegeneinander an, um sich einen Preis aus dem reichhaltigen Angebot von IDW zu sichern.

IDW ist für die Versus-Plattform in puncto Spielerprämien ein toller Partner, meint Matthew Pierce, Gründer und CEO von Versus Systems. Comics und Graphic Novels - sowohl in digitaler als auch in physischer Form - sind ideale Prämien für die Spieler verschiedenster Spielarten. Wir können es kaum erwarten, die Preise von IDW zu vergeben. Die Palette reicht von GI Joe über Star Wars bis hin zu den Orphan Black-Comics, die alle im Rahmen von Spielen über die Versus-Plattform vergeben werden.

Mit der Versus-Plattform ist es so einfach, die Spieler für ihre spielerischen Fähigkeiten zu belohnen, erklärt Greg Goldstein, President und Publisher von IDW Publishing. Die Spieler können unsere aktuellen Comics oder Graphic Novels als Preise auswählen und dann im Spiel um diese Preise kämpfen. Die Art, wie Versus die aktive Einbindung von Lesern und Spielern gleichermaßen bewerkstelligt, ist einfach einzigartig!

Über IDW

IDW Media Holdings, Inc. (OCTQX: IDWM) ist ein voll integriertes Medienunternehmen, das Publikationen, Spiele, Unterhaltung und die San Diego Comic Art Gallery anbietet.

Im Comics- und Graphic-Novel-Katalog von IDW Publishing sind die beliebtesten Marken der Unterhaltungsbranche aufgelistet: Transformers, My Little Pony, Star Trek, Teenage Mutant Ninja Turtles, Ghostbusters und die klassischen Disney-Charaktere. IDWs Kernkompetenz sind Comics im Besitz von Autoren, wie z.B. 30 Days of Night, Locke & Key, Wormwood, Ragnarök, V-Wars und Archangel von Science-Fiction-Bestseller-Autor William Gibson.

Zu IDW Publishing gehören außerdem die renommierten und preisgekrönten Imprints Top Shelf, The Library of American Comics, Yoe! Books und Artist Editions, welche mit den großartigsten Originalkunstwerken aufwarten können, die jemals in amerikanischen Comics veröffentlicht wurden.

Zur vielfältigen Produktpalette von IDW Games zählt unter anderem das internationale Phänomen Machi Koro, sowie die populären Lizenzspiele X-Files, Back to the Future, The Godfather und TMNT.

IDW Entertainment ist das internationale Vertriebsunternehmen von Wynonna Earp, das im Syfy Channel der Vereinigten Staaten läuft und Produzent von BBC Americas Dirk Gently, basierend auf dem Beststeller von Douglas Adams mit Elijah Wood und Samuel Barnett in den Hauptrollen.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat ein eigenes Preisvergabe- und Bewerbungssystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von interaktiven Medien ermöglicht, Preise in interaktiven Medien wie mobile Geräte, Spielkonsolen, PC-Spielen und Streaming Media anzubieten. Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über die Versus-Plattform und die Spieler kämpfen um diese Preise. Versus hat Sicherheits- und Personalisierungstechnologien auf Blockchain-Basis entwickelt, um sein Preisvergabesystem abzusichern.

Versus unterhält Kooperationen mit 704 Games für die NASCAR-Spielereihe für mobile Geräte und Konsolen. Dazu zählt auch NASCAR Heat Mobile, das Anfang 2018 über das Preisvergabesystem von Versus erhältlich sein wird. Versus arbeitet außerdem mit Team NINJA - einer Tochtergesellschaft von Koei Tecmo für weitere PC- und Konsolenspiele - und deren Preise anbietenden Partnern, wie Rockstar Energy Drink, Han Cholo, Tier1, IDW etc., zusammen. Weitere Informationen zu Versus finden sie auf der Webseite www.versussystems.com oder im Video auf YouTube.

