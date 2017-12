Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der luxemburgische Ministerpräsident Xavier Bettel hat die britische Regierung vor deren Gesprächen in Brüssel zu weiteren Zugeständnissen bei den Brexit-Verhandlungen auch in Fragen der Bürgerrechte aufgefordert. "Es kann nicht nur Geld sein", mahnte Bettel in Brüssel. "Es kann nicht nur sein, dass man das Scheckheft rausnimmt und dann ist alles andere in Ordnung." Es seien auch Bürgerrechte, die wichtig seien.

Die Gespräche schienen aber "in die richtige Richtung zu gehen", hob er hervor. Bettel hoffte auf Zustimmung Londons zu Vorschlägen Irlands zur künftigen Grenzregelung. Luxemburgs Regierungschef mahnte feste Zusagen Londons an. "Wir haben Spielregeln festgelegt, wir brauchen auf jeden Fall Garantien", sagte Bettel. "Auch, wenn nicht alles bis zum Ende geklärt ist, können wir auch nicht keine Antwort haben bei den Grenzfragen."

Der EU-Gipfel Mitte Dezember werde letztendlich entscheiden, ob die Brexit-Verhandlungen in ihre nächste Phase eintreten könnten, stellte Bettel klar. Es sei weder an EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker noch an Chefverhandler Michel Barnier, hierüber zu befinden. Juncker empfängt am Montag in Brüssel die britische Premierministerin Theresa May, um über die Streitfragen zu sprechen.

