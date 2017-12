Wien - Die australische Investmentbank Macquarie peilt Übernahmen unter europäischen Fondsgesellschaften an, so die Experten von "FONDS professionell".Dies habe Shemara Wikramanayake, Leiterin des Asset-Management-Arms von Macquarie, in einem Interview mit der Wirtschaftszeitung "Financial Times" gesagt. "Wir prüfen regelmäßig, wie wir ein drittes Standbein neben unserem Fondsgeschäft im Asien-Pazifik-Raum und den USA aufbauen können", so Wikramanayake.

